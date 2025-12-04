€ 5.0920
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Data actualizării: 18:19 04 Dec 2025 | Data publicării: 18:19 04 Dec 2025

Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Autor: Alexandra Curtache

medic inteligenta artificiala spital
 

Pentru prima dată în România, un spital beneficiază de un sistem RMN mobil care permite realizarea investigațiilor imagistice direct în sala de operație și în secția de terapie intensivă, fără deplasarea pacienților critici.

Investiția, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțată de Ministerul Sănătății, marchează o premieră medicală la nivel național și deschide drumul către o nouă etapă în neurochirurgie, anunță secretarul de stat Alexandru Rogobete.

Premieră națională în imagistica medicală

Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași devine prima unitate medicală din România care introduce sistemul RMN mobil, tehnologie utilizată în centre medicale de referință din Europa și Statele Unite. Potrivit lui Alexandru Rogobete, echipamentul permite efectuarea imaginilor de înaltă precizie chiar în timpul intervențiilor neurochirurgicale, eliminând riscul transportului intrahospitalier al pacienților cu patologii severe.

„Nu mai plimbăm pacienții critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează”, a declarat Rogobete pe Facebook, subliniind că proiectul reprezintă mai mult decât o achiziție punctuală, fiind o etapă strategică în transformarea spitalului ieșean într-un reper european în neurochirurgie și chirurgie spinală.

Diagnostic rapid, în timp real, în sala de operație

Echipamentul permite integrarea imagisticii în fluxul operator și oferă chirurgilor posibilitatea de a interveni cu precizie milimetrică. În neurochirurgie, unde fiecare mică deviație poate determina pierderea funcțiilor vitale, un astfel de sistem ridică standardele de siguranță medicală și reduce complicațiile postoperatorii.

Rogobete a subliniat că România trece la un nivel superior de performanță tehnologică: „România nu mai recuperează decalaje, România inovează. România deschide drumuri. În urgențele medicale nu există ‘mai târziu’. Există doar acum.”

RMN în 6 minute, față de o oră

Pentru a testa personal funcționalitatea noului sistem, secretarul de stat și-a efectuat primul RMN direct în unitatea mobilă instalată la spitalul din Iași. Timpul de examinare: doar 6 minute, comparativ cu media de aproximativ 60 de minute a unui RMN clasic.

„Este incredibil unde putem ajunge când investim corect și cu viziune”, a afirmat acesta, punctând că rapiditatea diagnosticului poate însemna, în anumite cazuri, diferența dintre viață și moarte.

Spitalul din Iași, pe harta europeană a inovației medicale

Investiția se înscrie într-un program amplu de modernizare și digitalizare a infrastructurii spitalelor din rețeaua Ministerului Sănătății. Managerul unității medicale, prof. univ. dr. Eva Lucian, este felicitat de reprezentantul ministerului pentru coordonarea proiectului și pentru viziunea implementării tehnologice.

„Dacă vrem ca oamenii să creadă în sistemul de sănătate, atunci sistemul de sănătate trebuie să facă lucruri în care oamenii pot crede cu adevărat. Încrederea ne face bine”, a transmis Rogobete, mulțumind echipei medicale pentru modul în care lucrează cu pacienții, zi de zi.

Un nou standard pentru spitalele din România

Introducerea RMN-ului mobil pune România pe harta centrelor medicale care adoptă standardele europene de vârf în tratamentul neurochirurgical. Spitalul din Iași devine astfel o structură de referință nu doar în zona Moldovei, ci la nivel național, cu potențial de a atrage colaborări și expertiză internațională.

„România poate fi pe primul loc. Iar la Iași arătăm că este posibil”, a conchis secretarul de stat, marcând începutul unei etape în care tehnologia medicală avansată devine parte integrantă a actului terapeutic.

Noua infrastructură reprezintă un pas decisiv în modernizarea sistemului sanitar și un semnal ferm că inovația poate deveni regulă, nu excepție, în spitalele din România.

rmn
Comentarii

