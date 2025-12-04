€ 5.0920
Criza apei în Prahova. Informaţii de ultimă oră: Când se reia furnizarea şi care e situaţia rafinăriei OMV Petrom
Data publicării: 16:15 04 Dec 2025

Criza apei în Prahova. Informaţii de ultimă oră: Când se reia furnizarea şi care e situaţia rafinăriei OMV Petrom
Autor: Mihai Ciobanu

barajul paltinu_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik /
 

Prefectura Prahova vine cu informaţii privind stadiul reluării alimentării cu apă în cele 13 localități afectate din județ.

"În această dimineață, la sediul Consiliului Județean Prahova, a avut loc o ședință de lucru dedicată evaluării etapelor de reluare a alimentării cu apă în zonele afectate de oprirea furnizării.

La discuții au participat prefectul Daniel Nicodim, cei doi subprefecți, președintele Consiliului Județean Prahova, administratorul public al județului și reprezentanți ai instituțiilor implicate direct în gestionarea situației:

Administrația Națională Apele Române, ESZ, Hidro Prahova, Direcția de Sănătate Publică, precum și ai OMV Petrom.
Întâlnirea a avut ca obiectiv stabilirea stadiului exact al proceselor tehnice aflate în desfășurare și clarificarea următoarelor etape care permit revenirea, în condiții de siguranță, la alimentarea cu apă a celor 13 localități din Prahova și reluarea furnizării apei industriale la Rafinăria OMV Petrom", anunţă Instituţia Prefectului Prahova.

Situația Rafinăriei OMV Petrom


Prefectura Prahova transmite că "prima informație certă și importantă este că rafinăria NU s-a oprit și nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă. Pe data de 03.12.2025, Termo Ploiești a deschis vana de pe conducta de alimentare cu apă total demineralizată către Rafinăria Petrobrazi, iar în cursul aceleiași zile s-a realizat, cu sprijinul Apa Nova Ploiești, un by-pass între conducta Apa Nova și firul 1 (F1) Brazi, făcând posibilă furnizarea apei în rezervoarele ESZ și către Rafinărie. Astăzi, începând cu ora 10, ESZ a reluat furnizarea apei industriale prin Firul 2, iar activitatea Rafinăriei a început să intre în normalitate. Această continuitate a fost esențială pentru evitarea unei crize energetice la nivel național".

Alimentarea și amorsarea aducțiunii ESZ de la Stația Voila la Movila Vulpii


Ieri, la ora 15.30, a început alimentarea aducțiunii și amorsarea sistemelor ESZ de la stația de tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentați toți operatorii. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă ar urma să fie atinsă în această seară, în jurul orei 20.00.

Imediat după acest moment, Direcția de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Rezultatele obținute vor stabili dacă apa poate fi introdusă în rețelele Hidro Prahova. Acest proces este esențial pentru reluarea furnizării apei în condiții optime.

Reintroducerea apei în rețea se poate realiza doar după confirmarea parametrilor optimi. Hidro Prahova va putea ulterior furniza apă către populație în ritm progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, subliniază Prefectura Prahova.

omv petrom
apa
paltinu
prahova
