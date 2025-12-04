€ 5.0920
DCNews Stiri Premierul Bolojan, la Viena: Investiții noi, energie și sprijin pentru OCDE
Data publicării: 17:26 04 Dec 2025

Premierul Bolojan, la Viena: Investiții noi, energie și sprijin pentru OCDE
Autor: Mihai Ciobanu

bolojan in austria Ilie Bolojan, vizită în Austria. Foto: Facebook Ilie Bolojan
 

Premierul Ilie Bolojan face o vizită oficială în Austria.

"Astăzi am fost la Viena, unde am avut discuții foarte bune cu Cancelarul federal Christian Stocker. Am evaluat stadiul relațiilor bilaterale și am stabilit câteva direcții clare de lucru.

Austria rămâne un investitor important în România, cu aproape 100.000 de locuri de muncă susținute și schimburi comerciale de aproximativ 6 miliarde de euro anual. Avem loc să creștem această cooperare, în special în energie și investiții. Continuăm dialogul cu mediul de afaceri din ambele țări pentru proiecte noi.

Citiţi şi: Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL

Am discutat despre interconectările energetice din regiune, despre cooperarea în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și despre oportunitățile de implicare în reconstrucția Ucrainei. Am reconfirmat sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE", anunţă premierul Ilie Bolojan.

Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate

"Am abordat temele europene majore: securitatea resurselor în zona Mării Negre, precum și bugetul european, unde avem nevoie de o finanțare corectă pentru coeziune, agricultură și competitivitate.

Un punct important a fost comunitatea românească din Austria, a doua ca mărime în această țară. Românii de aici sunt un pilon al relației noastre și vom continua să lucrăm împreună pentru a le sprijini accesul la educație în limba maternă și pentru o colaborare mai bună în domeniul social.

Tot astăzi am participat la un dejun de lucru organizat de Cancelaria Federală a Austriei, alături de oameni de afaceri români și austrieci, pentru a consolida cooperarea economică și a identifica noi oportunități de investiții în domenii precum inovarea, digitalizarea, energia și turismul.

Mulțumesc Cancelarului Stocker pentru discuțiile directe și constructive. Ne revedem la București pentru a continua acest dialog", a mai transmis prim-ministrul.

ilie bolojan
