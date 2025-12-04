€ 5.0910
DCNews Stiri Incident bizar în Republica Moldova: Un țăran a găsit o dronă rusească pe câmp și a dus-o acasă să-i scoată motorul
Data publicării: 09:00 04 Dec 2025

Incident bizar în Republica Moldova: Un țăran a găsit o dronă rusească pe câmp și a dus-o acasă să-i scoată motorul
Autor: Tiberiu Vasile

Incident bizar în Republica Moldova Un țăran a găsit o dronă rusească pe câmp și a dus-o acasă să-i scoată motorul Sursa Foto: Facebook @Vitalie Cojocari
 

Un incident cu totul neașteptat a avut loc în Republica Moldova, în satul Pepeni din raionul Sângerei, după ce un țăran a descoperit pe câmp o dronă rusească prăbușită și a decis să o ducă acasă pentru a-i scoate motorul.

Dacă ai impresia că nimic nu te mai poate surprinde în regiunea noastră, această poveste îți va demonstra contrariul. Nu este ficțiune, nu este generată de AI și nici scenariu de serial; este o întâmplare reală petrecută în Republica Moldova, într-o localitate unde, în mod obișnuit, viața se desfășoară fără evenimente spectaculoase.

În satul Pepeni, din raionul Sângerei, un incident neașteptat, de tipul celor pe care le-ai crede doar cu o confirmare expresă a unui oficial, a reușit să mobilizeze autorități, să umple liniile de urgență și să pună primăria într-o situație cu totul neobișnuită. Totul a pornit de la un țăran aflat la lucru pe câmp, care a dat peste o dronă prăbușită și a reacționat într-un mod care, în mod inevitabil, combină spontaneitatea omului simplu cu riscuri majore și consecințe administrative serioase. Pare incredibil, dar ceea ce urmează este o relatare  autentică a jurnalistului Vitalie Cojocari (nr. Facebook) și reprezintă doar începutul unei povești care devine din ce în ce mai surprinzătoare.

"S-a întâmplat într-un sat din Republica Moldova..."

"Această poză nu este făcută cu AI. Este reală. Ce vă povestesc s-a întâmplat într-un sat din Republica Moldova. 

Este vorba de satul Pepeni din raionul Sângerei. 

Dacă nu aș fi discutat chiar eu cu primarul acestui sat, nu aș fi crezut niciodată, dar absolut niciodată că povestea poate fi adevărată. 

Deci, fiți atenți. Repet, sună ca banc, dar nu este. 

Un țăran dintr-un sat din Republica Moldova se duce la câmp. Când colo, ce să vadă? O dronă rusească.

În loc să pună mâna pe telefon și să sune la 112. Ce face omul nostru? 

Urcă drona în remorca motocultorului și... o duce acasă. Pentru cine nu știe, motocultorul este un utilaj motorizat folosit pentru lucrări ale câmpului, dar și pentru transport.

Ajunge în curte, se uită la dronă. Ce i-ar trebui din ea la casă? Îi scoate motorul. 

Bun. Mai departe ce să facă? Se uită bine la dronă, se scarpină după ceafă. Nu-i e bună de nimic. Aburcă drona din nou în remorcă și o duce la primar.

Dar primarul nu era acasă. Așa că l-a așteptat în drum până a venit.

Vine primarul. 

- De unde ai chestia asta? 

- Păi, de pe câmp. 

- Și unde îi e motorul? 

- Acasă, l-am scos.

- Bre și dacă exploda? 

- Ăăăă...

Primarul pune mâna pe telefon, sună repede la 112. 

Când am vorbit cu primarul Oleg Cernei îmi spunea că pe capul lui erau nenumărate servicii, poliții, armată. Dădea explicații ce și cum.

Sună ca scenariu de Las Fierbinți? Nu e departe pentru că Republica Moldova este o Românie în miniatură. 

Îl cunosc bine pe Oleg Cernei. Îl știu încă de pe vremea când eram jurnalist la Chișinău. 

Dacă nu-mi spunea el, aș fi crezut că este doar un banc. Nu. Nu e banc, s-a întâmplat", a postat Vitalie Cojocari.

CITEȘTE ȘI: Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente
 

Comentarii

