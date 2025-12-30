Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire

Astfel, aproape 100 de persoane sunt blocate și 6 au fost rănite. Incidentul s-a petrecut la o altitudine de aproape 2.800 de metri, în localitatea Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), Italia, marți în jurul orei 11:25.

O cabină nu a reușit să se oprească în punctul prevăzut și a lovit bariera stației de sosire, fapt care a provocat rănirea ușoară a trei pasageri, deja evacuați, conform salvatorilor.

Pârtiile de schi au fost închise. De asemenea, instalația de transport pe cablu a fost oprită. Pompierii intervin.

Revizie generală în 2023

Instalația de transport pe cablu a fost construită în anul 1962 și a fost supusă unei revizii generale la începutul anului 2023. Aceset lucru a inclus înlocuirea motoarelor, rolelor și cabinelor. în cadrul unor lucrări de două milioane de euro, 1,8 milioane fiind finanțate de Regiunea Piemont și 200.000 de euro de municipalitatea Macugnaga, scrie Ilsole24ore.com.

Incident tehnic

”Am avut un incident tehnic. Facem evaluări, iar din primele informații reiese că instalația nu a decelerat corect la intrarea în stație și a lovit bariera stației”, a spus pentru Ansa, Filippo Besozzi, administratorul Macugnaga Trasporti e Servizi, compania ce gestionează instalația de transport pe cablu spre Monte Moro, cu referire la accidentul din această dimineață.

”Din fericire nu există răniți grav, viața nimănui nu este în pericol. Din câte știu, șase persoane sunt implicate din punct de vedere medical. În cabină se aflau câțiva oameni, cel mai grav rănit este un bărbat de 59 de ani, cu o leziune la braț. Ceilalți au suferit zgârieturi ușoare”, a mai spus el.