Stiri

DCNews Stiri O zi din viața unui senator de Diaspora. Ce poate și ce nu poate face pentru tine
Data actualizării: 17:57 16 Feb 2026 | Data publicării: 17:00 16 Feb 2026

O zi din viața unui senator de Diaspora. Ce poate și ce nu poate face pentru tine
Autor: DC News

Cătălin Bochileanu, senator USR de Diaspora Cătălin Bochileanu, senator USR de Diaspora

Într-o ediție specială a emisiunii Departe de România pătrundem în culisele Parlamentului și demontăm miturile despre viața de senator, explicate simplu și fără ocolișuri. Cătălin Bochileanu, senator USR de Diaspora, vorbește deschis despre ce face cu adevărat un reprezentant al românilor din străinătate, dar și despre limitele reale ale funcției.

Totodată, discutăm sincer despre teme arzătoare, de la legea cetățeniei pentru soți până la buletinele românilor din diaspora, lupta reală cu birocrația și dosarul cu șină. 

Află cum ajung problemele românilor din străinătate pe agenda legislativă și ce poate, concret, un senator să facă pentru tine.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News, de la ora 18:00. 

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului știridiaspora.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să apăsați butonul "Like" și să distribuiți mai departe.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Site: https://www.stiridiaspora.ro

YouTube: https://www.youtube.com/@stiridiaspora9142

Facebook: https://www.facebook.com/stiridiaspora.ro

https://www.instagram.com/stiridiaspora

TikTok: https://www.tiktok.com/@stiridiaspora.ofi

usr
senator diaspora
