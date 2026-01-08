Georgiana Teodorescu, membră în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, europarlamentar AUR, vine la interviurile DC News și Stiridiaspora joi, la ora 13.00. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și Youtube. Ne va vorbi despre cele mai arzătoare probleme de la Bruxelles care îi afectează direct pe români!

Industria auto, sub presiunea Green Deal. Ce urmează?

Ce propuneri a avut Georgiana Teodorescu la Bruxelles și cum ne vor influența?

Totul despre protestele fermerilor! Când vor fi agricultorii ajutați?

Birocrația UE pune la pământ IMM-urile. Ce ni se pregătește?

Dar și alte răspunsuri le vom afla joi, de la ora 13.00, de la Georgiana Teodorescu, unul dintre cei mai activi europarlamentari români, cu propuneri ferme și de impact!