Ce trebuie să știi despre ruptura de menisc. Dr. Răzvan Dragomir (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, explică cum se manifestă rupture de menisc, cum se pune corect diagnosticul și ce presupune recuperarea după intervenție.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Răzvan Dragomir ne-a vorbit despre:

Ruptura de menisc

"Rupturile de rădăcină posterioară ale meniscului reprezintă o patologie importantă la nivelul acestei structuri. Meniscul este o structură din interiorul genunchiului, atașată de tibie și de capsula articulară. El are rolul de a atenua șocurile din interiorul articulației, un rol frecvent subestimat"

Ruptura de menisc, simptomatologie și evoluție

"La început, durerea poate fi prezentă atât în repaus, cât și în timpul mersului, ulterior fiind mai intensă la sprijinul pe picior. De multe ori, ruptura este însoțită de o "pocnitură" resimțită mai ales la flexie amplă, când te așezi pe vine, te ridici cu greutăți sau te miști brusc"

Ruptura de menisc, diagnostic

"Pe unele investigații, leziunea poate să treacă neobservată, deoarece meniscul pare intact, însă lipsește atașamentul posterior. Dacă medicul care examinează investigația nu observă această lipsă, poate concluziona că meniscul este normal"

Recuperare post-intervenție

"Pacientul va putea să sprijine complet membrul și va avea o mobilitate bună, de regulă spre trei luni după intervenție"

