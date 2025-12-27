€ 5.0890
Horoscop 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO
Data publicării: 08:08 27 Dec 2025

Horoscop 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente ale săptămânii viitoare.

Putem spune, cu siguranță, că următoarea săptămână îi aparține lui Mercur. Cumva, planeta comunicării, a gândirii și a deciziilor este cea care își va pune amprenta pe trecerea dintre ani. Pe 30 decembrie, Mercur face un careu cu Saturn, aspect care ne va oferi numeroase îndoieli despre acțiunile noastre din 2025. Și este posibil să fim prea duri cu noi sau cu nereușitele celorlalți.

După care, exact pe 1 ianuarie, Mercur face un careu cu Neptun, unul total nepotrivit pentru rezoluții, intenții sau manifestare. De ce? Pentru că produce o tensiune între logică și idealizare. Și există riscul să ne dorim ceva și să rămânem dezamăgiți. Pe urmă, pe 2 ianuarie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Capricornului. Și abia de atunci, astrele ne încurajează să ne facem planuri.

Pe 3 ianuarie, se va petrece prima Lună Plină din 2026, una în semnul Racului. Un eveniment astrologic menit, de asemenea, să ne ajute să conștientizăm în mod clar trecutul și viitorul.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 28 decembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

horoscop saptamanal
astrolog daniela simulescu
mercur in capricorn
luna plina rac
