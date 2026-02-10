Județul din România care se vrea pe harta turistică a țării, tot anul. Experiență autentică FOTO

Judeţul Neamţ îşi consolidează poziţia pe harta turismului românesc c, eveniment care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Daniel Vasilică Harpa.

Se dorește ca Ținutul Neamţului să fie o destinaţie turistică competitivă, autentică şi sustenabilă, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională.

”Prin participarea la Târgul de Turism al României ne propunem să creştem vizibilitatea judeţului Neamţ la nivel naţional şi internaţional şi să consolidăm parteneriatele cu agenţiile de turism, astfel încât Ţinutul Neamţului să fie inclus în cât mai multe pachete şi circuite turistice. Ne dorim să afirmăm Neamţul ca o destinaţie autentică şi competitivă, capabilă să ofere experienţe diversificate, pe tot parcursul anului”, a spus Daniel Vasilică Harpa, conform Agerpres.

Cum se promovează Neamțul printre turiști

Standul judeţului Neamţ va oferi vizitatorilor o experienţă complexă, construită în jurul patrimoniului natural, cultural şi gastronomic al zonei. Oferta cuprinde turism cultural şi istoric, turism de agrement, activ şi montan, evenimente culturale de anvergură, rute de pelerinaj şi experienţe gastronomice locale.

Festivalurile de muzică şi teatru, manifestările culturale organizate prin instituţiile subordonate CJ Neamţ, precum şi activităţile de recreere în aer liber vor fi promovate prin materiale video şi prezentări interactive.

Un punct de atracţie al standului îl vor reprezenta atelierele de meşteşuguri tradiţionale, în cadrul cărora meşteri populari din Ţinutul Neamţului vor demonstra tehnici autentice de modelaj în lut şi prelucrare a lemnului, oferind vizitatorilor posibilitatea de a participa activ.

Componenta istorică va fi completată de reconstituiri medievale, expoziţii de arme, ateliere de monetărie şi prezenţa personajelor din epoca lui Ştefan cel Mare, realizate cu sprijinul "Străjerilor Cetăţii Neamţu".

Mâncare și folclor

Gastronomia locală va avea un rol central, prin prezentări şi degustări de produse tradiţionale realizate împreună cu producători locali membri ai Asociaţiei Cluster "Produs în Neamţ", precum şi cu unităţi HoReCa, hanuri şi păstrăvării din judeţ.

Atmosfera autentică va fi completată de momente artistice susţinute de Ansamblul Folcloric "Floricică de la munte" al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ, care va aduce în prim-plan tradiţiile şi identitatea culturală a judeţului.

Participarea este realizată în baza unui acord de asociere între CJ Neamţ, ca organizator principal şi municipiul Roman, oraşele Târgu-Neamţ şi Bicaz şi Organizaţia de Management al Destinaţiei Turistice Piatra-Neamţ.

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism a clasat Ţinutul Neamţului pe locul patru la nivel naţional în topul destinaţiilor recomandate pentru acest an.