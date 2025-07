Cum arată casa din Thassos, de 120.000 de euro, ”perfectă pentru dimineți liniștite”: Este ascunsă în inima Limenariei

”Dacă sunteți în căutarea a ceva simplu, la un preț corect și cu farmec grecesc autentic, aceasta ar putea fi casa dumneavoastră. Ascunsă în inima Limenariei, la doar câțiva pași de mare, această casă confortabilă surprinde esența vieții pe insulă cu curtea sa privată, terasa de pe acoperiș și atmosfera primitoare.

Situată pe un teren de 90 mp, curtea sa privată este perfectă pentru dimineți sau seri liniștite, iar pe acoperiș are o terasă însorită, ideală pentru relaxare sub cerul Mării Egee. În interior, detaliile calde din lemn, un plan deschis cu șemineu, două dormitoare și o bucătărie complet utilată fac casa confortabilă pentru a fi locuită pe tot parcursul anului” arată anunțul de vânzare al unei case din celebra insulă Thassos, preferată de români, postat de Elxis - At Home in Greece.

