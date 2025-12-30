€ 5.0963
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Data actualizării: 10:33 30 Dec 2025 | Data publicării: 10:32 30 Dec 2025

Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Autor: Doinița Manic

vreme rece anm frig cod Avertizare de viscol în România. Sursa foto: Agerpres
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo generală.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de tip Cod Galben în care anunță că în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 10:00 – 30 decembrie, ora 20:00.

Notă:  intensificări  ale  vântului,  cu  viteze  în  general  de  40...45  km/h  vor  fi  local  și  în  Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Harta cu judetele vizate de avertizarea meteo generală de la ANM

Foto ANM: Harta cu județele vizate

În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 08:00.

Harta cu judetele vizate de avertizarea meteo generală de la ANM

Foto ANM: Harta cu județele vizate

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Notă: Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe
arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Interval de valabilitate: 31 decembrie, ora 08:00 – 31 decembrie, ora 20:00.

Harta cu judetele vizate de avertizarea meteo generală de la ANM

Foto ANM: Harta cu județele vizate

