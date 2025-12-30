Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de tip Cod Galben în care anunță că în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 10:00 – 30 decembrie, ora 20:00.



Notă: intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Foto ANM: Harta cu județele vizate

În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 08:00.

Foto ANM: Harta cu județele vizate

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.



Notă: Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe

arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Interval de valabilitate: 31 decembrie, ora 08:00 – 31 decembrie, ora 20:00.

Foto ANM: Harta cu județele vizate