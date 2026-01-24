€ 5.0943
DCNews Stiri ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei pentru 20 de județe
Data actualizării: 10:20 24 Ian 2026 | Data publicării: 10:17 24 Ian 2026

ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei pentru 20 de județe
Autor: Elena Aurel

zapada pe trotuar Cod galben de ceață densă și polei în zone din 20 de județe. Foto: Freepik

ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei în zone din 20 de județe, în orele următoare.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă şi polei, valabile în zone din 20 judeţe.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala, până la ora 10:00, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, precum şi precipitaţii mixte care depun local polei.

Judeţele vizate de avertizarea meteorologică sunt: Constanţa, Suceava, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Covasna, Braşov, Harghita, Alba, Sibiu, Mureş, Maramureş, Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

anm
polei
ceata
cod galben
