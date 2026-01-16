€ 5.0894
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Tamponare în lanț pe autostrada A1: Șapte mașini au fost implicate
Data actualizării: 23:25 16 Ian 2026 | Data publicării: 23:24 16 Ian 2026

Tamponare în lanț pe autostrada A1: Șapte mașini au fost implicate
Autor: Elena Aurel

Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon Sursa foto: Agerpres

Șapte mașini au fost implicate într-un accident pe autostrada A1.

 

Şapte autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanţ care s-a produs, vineri seară, pe autostrada A1, în zona municipiului Curtea de Argeş.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Curtea de Argeş şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"În eveniment sunt implicate şapte vehicule. Echipajele medicale au asistat două persoane de sex feminin, cu vârstele de aproximativ 30 ani, respectiv 45 de ani, care prezentau atac de panică", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

În zona de nord a judeţului Argeş a nins în cursul zilei de vineri şi se înregistrează temperaturi scăzute, existând risc de formare a poleiului.

VEZI ȘI: Întârziere de aproape 5 ore pentru trenul internațional Kiev–București Nord

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arges
curtea de arges
autostrada a1
accident
Comentarii

