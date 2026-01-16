Tamponare în lanț pe autostrada A1: Șapte mașini au fost implicate

Şapte autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanţ care s-a produs, vineri seară, pe autostrada A1, în zona municipiului Curtea de Argeş.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Curtea de Argeş şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"În eveniment sunt implicate şapte vehicule. Echipajele medicale au asistat două persoane de sex feminin, cu vârstele de aproximativ 30 ani, respectiv 45 de ani, care prezentau atac de panică", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

În zona de nord a judeţului Argeş a nins în cursul zilei de vineri şi se înregistrează temperaturi scăzute, existând risc de formare a poleiului.

