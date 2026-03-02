Cele mai sigure țări în care să mergi dacă izbucnește al treilea război mondial

În această dimineață (2 martie) s-a confirmat că o bază militară britanică din Cipru a fost lovită de un atac suspectat a fi fost efectuat cu o dronă.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării (MoD), nu au existat victime în urma atacului asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru.

„Forțele noastre armate răspund la un atac suspectat a fi fost efectuat cu o dronă asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, la miezul nopții, ora locală”, a declarat un purtător de cuvânt al MoD.

„Protecția forțelor noastre în regiune este la cel mai înalt nivel, iar baza a reacționat pentru a ne apăra oamenii. Este o situație în desfășurare și vom furniza informații suplimentare în timp util”, a adăugat acesta.

Implicarea SUA și declarațiile lui Keir Starmer

Tensiunile legate de un potențial conflict mondial au continuat să crească, după ce Sir Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie a permis Statelor Unite să atace bazele de rachete iraniene din bazele britanice din regiune.

Se crede că oficialii planifică o misiune de salvare pentru britanicii care au rămas blocați în Golf, numărul acestora fiind estimat la peste 200.000.

Conflictul din Orientul Mijlociu intră acum în a treia zi, SUA și Israelul continuând să lanseze atacuri asupra Iranului, în ciuda decesului liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Starmer a declarat că a fost de acord să permită SUA să utilizeze bazele britanice pentru a ajuta la protejarea cetățenilor britanici și a aliaților din zonă, afirmând că Iranul urmărește o „strategie a pământului pârjolit”.

Primul ministru a declarat că armata britanică nu va fi implicată direct, subliniind că bazele vor fi utilizate în „scopuri defensive specifice și limitate”, vizând depozitele de rachete și lansatoarele Iranului.

Acest lucru, împreună cu declarația lui Trump că SUA au lansat „operațiuni militare majore”, a stârnit din nou îngrijorarea multora cu privire la posibilitatea izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.

Deși nu există indicii că acest lucru se va întâmpla, având în vedere că până în prezent nu au avut loc atacuri îndreptate împotriva SUA sau Regatului Unit, oamenii se vor întreba care vor fi cele mai sigure locuri de pe Pământ, în cazul în care ar izbucni un război în toată regula.

Țările considerate cele mai sigure în cazul unui război global

Islanda. Această țară nordică este cunoscută ca una dintre cele mai pașnice țări din lume, ocupând în mod constant primul loc în Indicele global al păcii, deoarece nu a fost niciodată implicată într-un război sau o invazie pe scară largă. Insula îndepărtată ar evita, de asemenea, efectele unui război care ar putea izbucni în Europa, iar guvernul este cunoscut pentru acordurile încheiate cu Ucraina, prin care oferă finanțare și transport.

Elveția. Cunoscută la nivel mondial ca o națiune neutră din punct de vedere politic, este protejată de geografia sa fără ieșire la mare și de terenul său montan, având, de asemenea, câteva adăposturi nucleare. De-a lungul istoriei, Elveția a blocat livrarea de arme și muniții fabricate în Elveția și cumpărate de la alte țări europene care le-au blocat.

Noua Zeelandă. Țara ocupă locul al doilea în Indicele Global al Păcii și este cunoscută pentru neutralitatea sa în majoritatea conflictelor, folosindu-și în același timp terenul montan în avantajul său. De asemenea, are un avantaj geografic în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu sau războiul în curs dintre Rusia și Ucraina ar continua.

Tuvalu. Insula puțin cunoscută din Pacific se află la jumătatea distanței între Hawaii și Australia - cu o populație de doar 11.000 de locuitori și locația sa îndepărtată, probabil că ați fi în siguranță în cazul unor războaie majore. Tuvalu nu dispune însă de resurse naturale, ceea ce poate fi o problemă pentru cei care trăiesc pe insulă, dar poate descuraja și eventualii agresori.

Indonezia. Cunoscută pentru poziția sa neutră în chestiunile politice, această țară din sud-estul Asiei acționează independent în afacerile internaționale și susține că este cea mai preocupată de pacea mondială.

Bhutan. Bhutan s-a declarat neutru în 1971, după aderarea la Organizația Națiunilor Unite, beneficiind în același timp de caracteristicile sale montane.

Argentina. Această țară sud-americană a fost implicată în conflicte în trecut, cel mai cunoscut fiind Războiul din Insulele Falkland din anii 1980, dar este și unul dintre locurile cu cele mai mari șanse de a supraviețui unei foamete. Acest lucru se datorează abundenței recoltelor, inclusiv a grâului, locuitorii având provizii de cereale în cazul în care praful nuclear ar bloca soarele.

Chile. Coasta sa lungă de 4.000 de mile și terenul muntos pot constitui o problemă pentru oricine încearcă să preia controlul, fiind în același timp un loc propice pentru numeroase culturi și resurse naturale. Dezvoltarea și infrastructura Chile sunt, de asemenea, considerate printre cele mai avansate de pe continent.

Fiji. Fiji nu are o strategie militară clară și o armată de doar 6.000 de oameni, deoarece națiunea ocupă un loc fruntaș în Indicele Global al Păcii. Națiunea insulară se află la 2.700 de mile distanță de cea mai apropiată țară, Australia, și dispune de mai multe păduri dense, minerale și locuri de pescuit.

Africa de Sud. Africa de Sud se mândrește cu mai multe surse de hrană, apă dulce și terenuri fertile, iar infrastructura sa modernă ar putea contribui la supraviețuire, deoarece resursele sale sunt gestionate.

Antarctica. În cele din urmă, ceea ce ar putea fi cea mai îndepărtată și dificil de accesat națiune, continentul care acoperă Polul Sud este considerat unul dintre cele mai sigure locuri de pe Pământ pentru a supraviețui unui război nuclear. Se află la mii de kilometri distanță de orice focoase nucleare, având o suprafață de 14 milioane de kilometri pătrați.

Evident, clima înghețată și aproape de nelocuit va juca un rol important, dar dacă oamenii se pregătesc corespunzător, ar putea fi locul cel mai sigur.