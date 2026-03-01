Operațiunile de repatriere din zona de conflict, imposibile în această etapă. MAE, precizări de ultimă oră

El a precizat că, la momentul actual, nu există informaţii legate de cetăţeni români răniţi sau decedaţi din cauza acţiunilor militare din regiunea amintită.

"Până în acest moment nu există informaţii legate de cetăţeni români răniţi sau care să fi decedat din cauza acţiunilor militare, dar în grupurile de români (...) sunt copii, sunt minori, sunt familii cu persoane în vârstă, sunt persoane care se aflau în tratament medical sau cu nevoi speciale. Aceştia sunt prioritatea numărul unu pentru colegii noştri şi vom continua să informăm, în primul rând, pe ei, să ţinem legătura cu aceştia, dar în acelaşi timp şi opinia publică şi familiile din ţară. Tocmai pentru a gestiona acest aflux fără precedent de solicitări de informaţii sau de asistenţă consulară din partea cetăţenilor români, am luat câteva măsuri concrete. Prin decizia ministrului afacerilor externe şi a celulei de criză ministeriale, a fost dublat numărul de persoane care operează în centrala de urgenţă a Ministerului Afacerilor Externe, au fost în call-center-ul Ministerului de Externe unde au fost primite în 24 de ore mai mult de 450 de apeluri de asistenţă consulară, număr care este ceva mai mare decât dublu atunci când vorbim de apelurile primite de colegii din consulatele şi oficiile consulare şi misiunile diplomatice de pe spaţiile geografice afectate. Vorbim despre un total de solicitări de asistenţă care e în jurul cifrei de 1.066, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite", a declarat Ţărnea în cadrul unui briefing de presă susţinut la Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte cetăţenii români care au făcut solicitări în Emiratele Arabe Unite, acolo e vorba de ordinul sutelor, dar cifrele sunt în continuă schimbare deoarece sunt persoane care erau în tranzit, sau rezidenţi, oameni care lucrează în Emirate.

"Uneori telefoanele nu sunt de la o persoană, ci de la un grup, dar informaţiile nu sunt clare dacă e vorba de o persoană, două sau mai multe. În consecinţă, colegii noştri încearcă să clarifice şi acest set de solicitări şi vom reveni cu date suplimentare în momentul în care acestea vor fi disponibile. Deci vorbim de 1.066 în general, plus, faţă de această cifră, câteva sute în ceea ce priveşte Emiratele Arabe Unite", a arătat Andrei Ţărnea.

VEZI ȘI: Război SUA și Israel vs. Iran. Update: Trump anunţă că au fost scufundate 9 nave iraniene. "Urmează și restul"

Prioritatea MAE și activarea celulei de criză

El a subliniat că prioritatea cea mai mare a MAE - atât în ceea ce priveşte celula de criză, coordonată de ministrul Afacerilor Externe, care s-a întrunit începând de sâmbătă dimineaţă şi funcţionează 24 de ore din 24, cât şi echipele din misiunile diplomatice şi consulatele României din zonă -, este siguranţa cetăţenilor români aflaţi pe aceste spaţii.

"În condiţiile în care sunt lovituri aeriene, în care spaţiul aerian este traversat de drone şi de rachete balistice şi de croazieră, situaţia este, în primul rând, una de conflict militar. În consecinţă, dincolo de oprirea spaţiului aerian, informaţiile pe care le-am transmis cetăţenilor români de pe aceste spaţii au vizat trei paliere importante. Unu - să se înregistreze, să-şi dea coordonatele, datele de contact, numerele de telefon şi, când e posibil, locul în care se află colegilor din consulatele României din ţările respective. În al doilea rând, să respecte instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile statelor respective în ceea ce priveşte siguranţa locului în care se află, sau adăpostirea în locuri special amenajate, sau deplasarea, atunci când este cazul, să fie făcută cu mare prudenţă şi, de preferinţă, să rămână în acelaşi loc, în locul în care se află atunci când acesta este în siguranţă. Orice deplasare poate să reprezinte ea însăşi un risc suplimentar", a precizat Andrei Ţărnea.

El a menţionat că, în condiţiile în care spaţiile aeriene statelor din zona în care se desfăşoară conflictul sunt închise, operaţiunile de repatriere - fie cu zboruri comerciale, fie cu zboruri charter speciale, fie cu zboruri umanitare cu aeronave militare - sunt, în această etapă, imposibile, dar când acest lucru va fi posibil, desigur că se vor lua măsurile necesare.

"Până atunci, atât celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe, cât şi echipele consulare din teren lucrează împreună la seturile de opţiuni pentru repatrieri, atât în ceea ce priveşte posibilitatea reluării zborului atunci când spaţiile aeriene se deschid, cât şi alte variante, aşa cum ştiţi din circumstanţe similare, dar extinderea, intensitatea operaţiunilor militare pe care le vedem acum depăşeşte ceea ce a fost, de exemplu, în vara anului trecut, în consecinţă nimeni nu poate să spună în acest moment cu precizie cât va dura şi cum. Tocmai pentru că acestea sunt circumstanţele, avem o mare rugăminte faţă de cetăţenii noştri aflaţi în aceste circumstanţe, înţelegând dificultatea şi înţelegând dorinţa lor de a se întoarce în ţară, să fie precauţi şi să pună înainte siguranţa", a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

VEZI ȘI: Bogdan Chirieac explică miza uriașă pentru China și Rusia în conflictul SUA şi Israel vs Iran

Recomandări pentru cetățenii blocați în aeroporturi

Totodată, au fost făcute recomandări referitor la cetăţenii care se află blocaţi în aeroporturi din cauza închiderii spaţiului aerian sau a anulării zborurilor.

"Unu, să ia contactul cu liniile aeriene şi cu agenţiile de călătorie atunci când vorbim despre turişti. În al doilea rând, şi ca să fie foarte clar, chiar şi în aceste condiţii excepţionale, atât agenţiile de turism, cât şi liniile aeriene au un set de obligaţii de asistenţă şi ajutor pentru clienţii lor până la urmă, pentru cetăţenii care se află în aceste situaţii. În al doilea rând, în dialogul cu statele respective am primit garanţii, este cazul Emiratelor Arabe Unite, ceea ce e important, pentru că acolo e un număr foarte mare de cetăţeni aflaţi în această situaţie, pentru cei care sunt cazaţi în hoteluri sau facilităţi de cazare în Emiratele Arabe Unite va fi continuată şederea lor acolo fără plată atât timp cât este necesar. Înţelegem că circumstanţele sunt mai dificile pentru cei care se află în aeroport. Acolo liniile aeriene se vor ocupa de asistarea şi ajutorul în ceea ce priveşte cazare, hrană, apă pentru aceşti cetăţeni", a afirmat Ţărnea.

Reprezentantul MAE a subliniat încă o dată că prioritatea şi cel mai important element pentru siguranţa cetăţenilor români aflaţi în zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu este să asculte instrucţiunile pe care le primesc acolo şi să se înregistreze la consulatele României.

"Ştiu că am spus acest lucru, îl repet, pentru că în momentul în care se vor relua, într-o formă sau alta, fie zborurile, fie vor fi organizate misiuni de repatriere, acestea, colegii din consulate, individual, fie misiunile României, fie în colaborare prin reţeaua europeană consulară, vor trebui să opereze cu date clare. Deci ne trebuie aceste nume, date concrete despre cetăţenii români şi le mulţumesc celor care ştiu că au aşteptat, am mai spus asta astăzi în media, ştiu că sunt dificultăţi de a accesa uneori numere de telefon, cum vă spuneam, în call-center-ul Ministerului de Externe a fost dublat numărul de personal, la nivelul misiunilor s-au făcut eforturi pentru a asigura o cât mai bună reacţie la volumul acesta uriaş de solicitări de asistenţă şi telefoane. Este de aşteptat ca în unele locuri să rămână în continuare această nevoie de a suna de mai multe ori sau de a aştepta mai mult în linie. Ne cerem scuze pentru acest lucru, dar este extrem de important ca cetăţenii să se înregistreze", a punctat purtătorul de cuvânt al MAE, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Blocada strâmtorii Hormuz, act de război. Iranul se autodistruge