Ursula von der Leyen convoacă pentru luni o reuniune specială a colegiului de securitate al CE, ca urmare a atacului asupra Iranului.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat sâmbătă că va convoca o reuniune de urgenţă a aşa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran luni, transmite EFE, potrivit Agerpres.
"Având în vedere situaţia actuală din Iran, am convocat o reuniune extraordinară a colegiului de securitate pentru luni", a anunţat şefa Comisiei Europene pe reţelele de socializare
de Anca Murgoci