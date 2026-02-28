Ursula von der Leyen convoacă pentru luni o reuniune specială a colegiului de securitate al CE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat sâmbătă că va convoca o reuniune de urgenţă a aşa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran luni, transmite EFE, potrivit Agerpres.

"Având în vedere situaţia actuală din Iran, am convocat o reuniune extraordinară a colegiului de securitate pentru luni", a anunţat şefa Comisiei Europene pe reţelele de socializare