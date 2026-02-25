Momentele cheie din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, boicot și gesturi politice

Discursul președintelui SUA despre Starea Uniunii, Donald Trump, susținut în fața Congresului Statelor Unite, a avut momente-cheie de comunicare politică, în care liderul de la Casa Albă și-a prezentat viziunea, prioritățile și realizările administrației sale.

"Negrii nu sunt maimuţe"

Donald Trump nu putea scăpa de acest moment: reprezentantul democrat de culoare Al Green stătea chiar în faţa lui când, la începutul discursului, a desfăşurat o pancartă albă mare pe care scria "Negrii nu sunt maimuţe".

O referire explicită la un videoclip rasist distribuit luna aceasta de Donald Trump, care îi înfăţişa pe fostul preşedinte american Barack Obama şi pe fosta Primă Doamnă, Michelle Obama, drept maimuţe, şi care a stârnit indignare.

Casa Albă a eliminat în cele din urmă videoclipul, iar Trump a declarat că un membru al personalului l-a postat.

În timp ce era escortat către ieşire, Green, reprezentant al statului Texas, s-a oprit în faţa rândurilor republicanilor pentru a ridica din nou pancarta pe care unii aleşi încercau să i-o smulgă din mâini.

Al Green a mai fost expulzat din Congres în urmă cu un an, după ce şi-a strigat nemulţumirea faţă de Donald Trump în acelaşi cadru.

Jucători de hochei ovaţionaţi

Jucătorii de hochei americani au intrat în sală cu medaliile olimpice de aur la gât, în strigătele "SUA, SUA, SUA!".

Invitaţi de Donald Trump, jucătorii echipei masculine de hochei pe gheaţă a SUA, proaspăt reveniţi după victoria de la Milano, au primit ovaţii în picioare într-un rar moment de unanimitate.

Chiar şi democraţii, care rămăseseră aşezaţi până atunci cu expresii sumbre pe chipuri, s-au alăturat omologilor lor republicani pentru a-i aclama.

Donald Trump nu a putut rezista tentaţiei de a-i batjocori: "Este prima dată când i-am văzut ridicându-se în picioare".

Strângeri de mână

Donald Trump nu a manifestat niciun semn al jenei pe care trebuie să o fi simţit atunci când a dat mâna cu cei patru judecători ai Curţii Supreme aşezaţi în primul rând la intrarea în sală, comentează AFP.

Preşedintele american a părut chiar să schiţeze un zâmbet în timp ce se apropia de judecătoarea Elena Kagan, care, împreună cu John Roberts şi Amy Coney Barrett, prezenţi şi ei marţi în Congres, s-a numărat printre cei care au votat pentru anularea unei părţi semnificative din tarifele impuse de Trump.

Ceea ce nu l-a împiedicat pe Trump, câteva minute mai târziu, să sublinieze că decizia Curţii a fost "foarte regretabilă".

"În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă", a declarat preşedintele american în timpul "discursului său privind Starea Uniunii" în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.

Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei. El a acuzat atunci Curtea că a cedat "influenţelor străine", numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale "idioţi" şi "pudeli" în slujba stângii "radicale".

Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

În opinia sa, alternativele care îi rămân pentru a impune taxe vamale sunt "un pic mai complexe, dar probabil mai bune" şi nu necesită aprobarea Congresului.

El şi-a reafirmat speranţa ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască în cele din urmă impozitul pe venit.

Trump, schimb de replici acide cu democrata Ilhan Omar

Donald Trump îşi apăra politica sa antiimigraţie în momentul în care s-a produs un schimb de replici aprins cu reprezentanta democrată Ilhan Omar.

"Ar trebui să vă fie ruşine", a transmis preşedintele american opoziţiei, acuzându-i pe democraţi că se opun deportării imigranţilor ilegali "criminali".

De asemenea, Trump a invocat o fraudă uriaşă în domeniul asistenţei sociale care afectează comunitatea somaleză din Minnesota de câteva luni. Aceste remarci au provocat o reacţie puternică din partea lui Omar, de origine somaleză.

"Mincinosule", "ai ucis americani", l-a apostrofat Ilhan Omar pe preşedintele Trump.

Ilhan Omar se referea la Renee Good şi Alex Pretti, doi protestatari americani ucişi în ianuarie de agenţi federali la Minneapolis în timpul demonstraţiilor împotriva politicilor antiimigraţie ale lui Trump.

Ţintă frecventă a atacurilor personale din partea lui Donald Trump, Ilhan Omar a fost agresată la sfârşitul lunii ianuarie de un bărbat cu o seringă plină cu lichid în timpul unei întâlniri publice.

Cel mai lung discurs din istorie, de 1 oră şi 47 de minute

Discursul a durat 1 oră şi 47 de minute. Astfel, marţi, Donald Trump a rostit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii, doborând recordul deţinut de democratul Bill Clinton, care a vorbit 1 oră şi 20 de minute în 2000. Trump însuşi avertizase cu o zi înainte că va susţine un discurs foarte lung în faţa Congresului.

Totodată, preşedintele republican şi-a doborât şi propriul record de anul trecut pentru un discurs prezidenţial în faţa Congresului, pe care l-a ţinut la câteva săptămâni după învestire şi care, tehnic vorbind, nu a fost un discurs despre Starea Naţiunii. Discursul de anul trecut a durat 99 de minute.

În timpul discursului său, republicanul a evidenţiat ceea ce consideră a fi realizări majore ale administraţiei sale, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri şi a imigraţiei ilegale.

De asemenea, el a susţinut că administraţia sa a obţinut succese economice, controlând inflaţia şi aducând preţul benzinei sub 2 dolari pe galon, pe lângă impunerea de tarife vamale la importurile din alte ţări, despre care a afirmat că vor înlocui în cele din urmă "impozitul pe venit".

Donald Trump, atacuri în rafală la adresa democraților

Preşedintele a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a-i ataca pe democraţi, denunţând, de exemplu, respingerea proiectului de lege care ar impune tuturor alegătorilor din SUA să îşi verifice cetăţenia la vot, o măsură menită să combată neregulile care, potrivit lui, sunt răspândite şi l-au costat alegerile prezidenţiale din 2020.

Trump i-a denunţat, de asemenea, pe democraţi pentru "reducerea tuturor finanţărilor către Departamentul de Securitate Internă", agenţia responsabilă de imigraţie care a fost parţial închisă timp de 11 zile din cauza refuzului opoziţiei de a aproba alocările bugetare.

Refuzul lor provine din cererile de modificare a protocoalelor agenţilor de imigraţie - de la interzicerea purtării măştilor până la solicitarea de mandate pentru percheziţii - după ce doi cetăţeni americani din Minnesota au fost ucişi în operaţiuni de reţinere a imigranţilor în ianuarie.

Discursul preşedintelui american, a cărui rată de aprobare se învârte în jurul a 40%, a fost urmărit cu un interes deosebit în acest an, deoarece ţara va organiza alegeri intermediare în noiembrie, în care republicanii se luptă pentru a-şi menţine controlul în Senat şi Camera Reprezentanţilor.

Discursul său a fost punctat de numeroase urale din partea aleşilor republicani. De asemenea, Trump şi-a făcut timp pentru a-i prezenta pe numeroşii săi invitaţi, între care pe Erika Kirk, văduva influencerului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie trecut.

Preşedintele SUA a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a anunţa că va acorda numeroase medalii civile şi militare. Trump intenţionează să-l decoreze pe portarul Connor Hellebuyck, eroul finalei olimpice de hochei, cu cele 41 de salvări ale sale, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă americană, conform Agerpres.

Trump în Congres: Iranul dezvoltă arme capabile să lovească SUA

În plus, preşedintele american a acuzat marţi Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească Statele Unite, dar a declarat totodată în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului că este în favoarea unei abordări diplomatice cu Teheranul, informează miercuri AFP şi EFE.

Iranul "a dezvoltat deja rachete care pot ameninţa Europa şi bazele noastre militare" şi "lucrează la construirea de rachete care ar putea ajunge în curând în Statele Unite", a declarat Trump, care a comasat un contingent militar numeros în regiunea Golfului.

"Fuseră avertizaţi să nu încerce să-şi reconstruiască programul de armament în viitor, în special arme nucleare. Cu toate acestea, ei continuă şi îşi urmăresc în prezent ambiţiile nucleare sinistre", a adăugat el.

"Preferinţa mea este pentru o soluţie diplomatică la această problemă, dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată principalului sponsor mondial al terorismului să dobândească o armă nucleară", a declarat Donald Trump în discursul său.

"Suntem în negocieri cu ei. Vor să ajungă la un acord, dar nu am auzit încă acele cuvinte cheie: 'Nu vom avea niciodată arme nucleare'", a adăugat Trump.

Preşedintele SUA a invocat Operaţiunea Ciocanul de la Miezul Nopţii, din 22 iunie 2025, când forţele americane au atacat instalaţiile nucleare de la Fordow, Natanz şi Isfahan, pentru a reaminti tuturor că Statele Unite au acţionat deja împotriva programului iranian.

"L-am anihilat, iar ei vor să o ia de la capăt", a afirmat el.

Avertismentul Iranului

Iranul a avertizat luni că orice atac american, inclusiv un "atac limitat", va provoca un răspuns "puternic", după ce preşedintele american a ridicat posibilitatea unui astfel de atac în cazul eşecului discuţiilor cu Teheranul.

"Rachetele noastre nu pot ajunge pe teritoriul american. Prin urmare, este clar că trebuie să găsim o altă soluţie... şi să atacăm baza americană din regiune", a declarat ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, fără a menţiona la care dintre se referă.

Conform unui raport al Congresului american din 2025, arsenalul Iranului poate atinge ţinte aflate la o distanţă de până la 3.000 de kilometri, departe de teritoriul american, conform Agerpres.

Statele Unite au primit "peste 80 de milioane de barili de petrol" de la Venezuela

Printre altele, Donald Trump a mai spus marţi în faţa Congresului că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din partea Venezuelei, "noul nostru prieten şi partener", scrie AFP.

"Tocmai am primit de la noul nostru prieten şi partener, Venezuela, peste 80 de milioane de barili de petrol", a declarat preşedintele american în discursul său despre Starea Uniunii.

De la capturarea de către Statele Unite, pe 3 ianuarie, a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, în prezent demis, Washingtonul depune eforturi pentru a controla exploatarea enormelor rezerve de hidrocarburi ale ţării din America de Sud.

Producţia de acolo este în prezent plafonată la aproximativ un milion de barili pe zi, după decenii de investiţii insuficiente care au lăsat infrastructura într-o stare deplorabilă, notează Agerpres.

Aproape de Capitoliu, aleşii democraţi l-au boicotat pe Trump cu contradiscursuri

La umbra cupolei iluminate a Capitoliului, unde preşedintele american Donald Trump se adresa Congresului, aleşii democraţi care deciseseră să boicoteze discursul republicanului despre Starea Uniunii au luat cuvântul marţi, hotărâţi să nu "rămână cu braţele încrucişate", relatează miercuri AFP.

Adunarea, supranumită "Starea Uniunii poporului", a avut loc în noaptea rece pe vasta esplanadă de la National Mall, lângă clădirea emblematică a capitalei americane.

Primul oficial ales care a vorbit de pe mica scenă iluminată, senatorul Chris Murphy din Connecticut, a afirmat că Donald Trump "batjocoreşte această mare instituţie (Congresul) şi nu merită un public".

"Nu particip la discursul despre Starea Uniunii în această seară (marţi seară - n.r.) pentru că nu trăim vremuri normale, iar democraţii trebuie să înceteze să se comporte normal" şi "pentru că nu veţi auzi vorbindu-se despre Starea Uniunii", ci "minciună după minciună şi atac după atac", a continuat el.

În total, aproximativ jumătate dintre membrii democraţi ai Congresului au boicotat discursul, potrivit Axios.

"Refuzăm să stăm cu braţele încrucişate în timp ce ţara noastră este împinsă pe marginea prăpastiei", a declarat reprezentanta din Pennsylvania, Summer Lee, vorbind în faţa unui public de zeci de persoane.

Liderul democraţilor din Senat: Un discurs rupt de realitate

În schimb, unul dintre principalii lideri democraţi care a fost prezent la discursul lui Trump din Congres, a denunţat discursul privind Starea Uniunii, considerându-l o ilustrare a deconectării dintre preşedinte şi realitatea trăită de concetăţenii săi.

"Americanii nu au mai văzut niciodată un discurs despre Starea Uniunii atât de rupt de realitate", a declarat liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat, în care a denunţat "o viaţă de zi cu zi marcată de costuri mai mari, locuinţe inaccesibile, mai mult haos şi mai multă corupţie".

"Acest discurs nu va fi altceva decât minciuni şi insulte, iar el (Trump) se va preface că ştie ce face... dar nu este de partea poporului american", a declarat pentru AFP Doris Marlin, o pensionară în vârstă de 66 de ani, explicând sprijinul său pentru acest boicot neobişnuit condus de aleşii opoziţiei.

"Cred în respectul faţă de funcţie", a subliniat ea, "dar Donald Trump este lipsit de respect faţă de oricine îşi acordă măcar un minut din timpul său pentru a-l asculta".

Democrații au cerut publicarea tuturor documentelor Epstein

Jennifer, care a venit din statul vecin Virginia împreună cu fiica ei de 18 ani, care se pregăteşte să voteze pentru prima dată la alegerile intermediare din noiembrie, susţine, de asemenea, iniţiativa "pentru că totul se destramă".

Femeia de 50 de ani, care lucrează în sectorul culturii, este extrem de supărată pe republicanii din Congres. "Pentru că nu îşi fac treaba, Trump scapă nepedepsit, fără a fi tras la răspundere", explică ea.

Pe pancarte, poate fi citit mesajul "Fără bani pentru ICE", agenţia de aplicare a legilor privind imigraţia, "Fără război cu Iranul" şi "Eliberaţi TOATE documentele", o referinţă la scandalul referitor la infractorul sexual condamnat Jeff Epstein cu ramificaţii adânci în elita politică, financiară, academică şi culturală a SUA, şi nu numai.

La ora locală 23:00, în timp ce Donald Trump îşi încheia discursul de aproape două ore, în jur de 15 parlamentari democraţi luaseră cuvântul, inclusiv senatorii Adam Schiff din California şi Chris Van Hollen din Maryland, iar alţii erau aşteptaţi să urmeze.

Alături de ei, la microfon, au luat cuvântul şi vorbitori prezentaţi ca fiind "afectaţi de politicile periculoase ale lui Donald Trump": o victimă a infractorului sexual Jeffrey Epstein, cercetători în sănătate publică daţi afară în timpul reducerilor bugetare din administraţia SUA şi persoane fizice - uneori cetăţeni americani - prinse în plasa aplicării legilor privind imigraţia.

Un alt eveniment organizat la Washington a găzduit alţi oficiali aleşi democraţi, precum şi celebrităţi precum actorii Robert De Niro şi Mark Ruffalo.

