Inter, echipa lui Chivu, „OUT” din Liga Campionilor după surpriza produsă de Bodo/Glimt pe San Siro. Rezultate marți seară Champions League

Bodo/Glimt a învins-o cu scorul de 2-1 (0-0), marţi seara, chiar pe stadionul San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Inter Milano, învinsă săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, nu a avut inspirație în meciul de marți seară, chiar dacă a dominat autoritar partida cu Bodo/GlIMT. O gafă a lui Manuel Akanji a făcut ca toate speranţele echipei antrenate de Cristian Chivu să se năruie, după ce Jens Petter Hauge (58) a deschis scorul pe San Siro.

Bodo/Glimt a condus-o cu 0-2 pe Inter pe San Siro

Haakon Evjen (72) a majorat avantajul norvegienilor, iar golul de onoare al lui Inter a fost înscris de Alessandro Bastoni (77).

Inter, finalista ediţiei trecute de Liga Campionilor, se poate concentra acum pe Serie A, având un avantaj consistent, de 10 puncte, în fața rivalei AC Milan, aflata pe locul secund.

De partea cealaltă, Bodo/Glimt, după semifinala jucată în 2025 în Europa League, scrie, din nou, istorie și se califică, în premieră, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Bodo/Glimt ar putea juca împotriva echipei Manchester City în optimile UCL

În faza următoare, scandinavii o vor întâlni pe Manchester City (pe care au învins-o luna trecută cu 3-1) ori pe Sporting Lisabona.

Newcastle United a învins și în returul din Anglia pe Qarabag, pe care o surclasase cu 6-1 la Baku. Coţofenele au câştigat şi pe St James' Park, cu scorul de 3-2, după ce în minutul şase aveau deja 2-0 pe tabelă.

Bayer Leverkusen şi Olympiakos Pireu au încheiat nedecis, 0-0, însă aspirinele au jucat la adăpostul victoriei cu 2-0 din tur.

Rezultate marți seară Liga Campionilor

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală.

Rezultatele înregistrate marţi seara, în returul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor

(+) Atletico Madrid - FC Bruges 4-1

Au marcat: Alexander Soerloth 23, 76, 87, Johnny Cardoso 48, respectiv Joel Ordonez 36.

În tur: 3-3.

(+) Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireu 0-0

În tur: 2-0.

Inter Milano - (+) Bodo/Glimt 1-2

Au marcat: Alessandro Bastoni 77, respectiv Jens Petter Hauge 58, Haakon Evjen 72.

În tur: 1-3.

(+) Newcastle United - Qarabag FK 3-2

Au marcat: Sandro Tonali 4, Joelinton 6, Sven Botman 52, respectiv Camilo Duran 51, Elvin Jafarguliev 57.

În tur: 6-1.

Ce meciuri se vor juca miercuri seară

Miercuri vor avea loc meciurile: 19:45: Atalanta - Borussia Dortmund (în tur 0-2); 22:00: Juventus - Galatasaray (în tur 2-5); Paris Saint-Germain - AS Monaco (în tur 3-2); Real Madrid - Benfica (în tur 1-0), notează Agerpres.

