Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham și are mari șanse să fie titular. S-au aliniat astrele
Data publicării: 08:20 21 Dec 2025

Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham și are mari șanse să fie titular. S-au aliniat astrele
Autor: Bogdan Bolojan

radu-dragusin_09496100
 

Radu Drăgușin a prins lotul lui Tottenham după mai bine de un an și are șanse ca etapa viitoare să fie titular.

Radu Drăgușin a făcut un pas important spre revenirea completă. Internaționalul român a fost din nou inclus în lotul lui Tottenham Hotspur, la aproape un an după accidentarea gravă la genunchi care l-a ținut departe de teren. Fundașul central nu a fost utilizat în meciul pierdut de londonezi pe teren propriu, scor 1-2 cu FC Liverpool, dar prezența pe banca de rezerve arată că recuperarea este completă. 

Partida de pe Tottenham Hotspur Stadium a avut o desfășurare tensionată. Liverpool a deschis scorul în minutul 56, prin Alexander Isak, iar zece minute mai târziu Hugo Ekitike a majorat diferența. Gazdele au forțat pe final și au redus din handicap prin Richarlison, în minutul 83, însă nu au mai reușit să întoarcă rezultatul.

Două eliminări pentru Tottehnam, șansă pentru Drăgușin să fie titular 

Meciul a fost însă complicat și mai mult pentru Tottenham de eliminările lui Xavi Simons, în minutul 33, și Cristian Romero, în prelungiri.

Cartonașul roșu primit de Romero este însă un detaliu important pentru următoarea etapă, deoarece fundașul argentinian este titularul postului din centrul apărării. În aceste condiții, Radu Drăgușin are șanse mari să fie titular în meciul următor. 

Înfrângerea cu Liverpool a coborât Tottenham pe locul 13 în clasament, cu 20 de puncte, iar presiunea pe antrenorul Thomas Frank crește de la o etapă la alta. De cealaltă parte, Liverpool a urcat pe locul cinci, la egalitate de puncte cu Chelsea, însă victoria a fost umbrită de accidentarea lui Alexander Isak, lovit dur la genunchiul stâng chiar la faza golului și înlocuit imediat.

În restul etapei din Premier League, Arsenal s-a impus la limită pe terenul lui Everton, 1-0, grație unui penalty transformat de Viktor Gyokeres, și a revenit pe primul loc.

 Manchester City a câștigat clar cu West Ham, scor 3-0, iar printre alte rezultate notabile au fost remiza dintre Newcastle și Chelsea, 2-2, sau egalul alb dintre Brighton și Sunderland.

