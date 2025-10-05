Radu Drăguşin, prima declaraţie după ce Tottenham i-a interzis să vină la naţională pentru meciurile cu Moldova şi Austria

Tottenham s-a opus, însă, iar selecţionerul României nu a avut de ales. Radu Drăguşin a făcut primele declaraţii despre acest moment.

”Această accidentare este, dacă nu cea mai complicată din fotbal, una dintre cele mai dificile, și necesită mai mult timp decât își imaginează multă lume.

Dar nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce fac medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care m-a operat. Din punctul meu de vedere, ei au cele mai multe cunoștințe și cea mai mare experiență.

Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România.

Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus... Acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesare pentru a avea o carieră cât mai lungă.

Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin. Că mai sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, nu știu exact.

Dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca, în momentul în care voi reveni, să o fac mai puternic.

Voi reveni într-o formă mult mai bună decât eram înainte să mă accidentez și într-un punct mult mai bun pentru a-mi continua cariera cât mai mult timp”, a declarat Radu Drăgușin, prezent la un eveniment în Bucureşti.

Radu Drăguşin abia a revenit la antrenamentele lui Tottenham după o accidentare care l-a ţinut departe de teren în ultima jumătate de an.