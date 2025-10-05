€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 17:38 05 Oct 2025

Radu Drăguşin, prima declaraţie după ce Tottenham i-a interzis să vină la naţională pentru meciurile cu Moldova şi Austria
Autor: Florin Răvdan

radu_dragusin_Ager Sursa: Agerpres
 

Mircea Lucescu l-a pus pe Radu Drăguşin pe lista stranierilor pe care voia să îi convoace la naţională pentru amicalul cu Moldova şi meciul oficial cu Austria.

Tottenham s-a opus, însă, iar selecţionerul României nu a avut de ales. Radu Drăguşin a făcut primele declaraţii despre acest moment. 

”Această accidentare este, dacă nu cea mai complicată din fotbal, una dintre cele mai dificile, și necesită mai mult timp decât își imaginează multă lume.

Dar nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce fac medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care m-a operat. Din punctul meu de vedere, ei au cele mai multe cunoștințe și cea mai mare experiență.

Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România.

Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus... Acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesare pentru a avea o carieră cât mai lungă.

Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin. Că mai sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, nu știu exact.

Dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca, în momentul în care voi reveni, să o fac mai puternic.

Voi reveni într-o formă mult mai bună decât eram înainte să mă accidentez și într-un punct mult mai bun pentru a-mi continua cariera cât mai mult timp”, a declarat Radu Drăgușin, prezent la un eveniment în Bucureşti. 

Radu Drăguşin abia a revenit la antrenamentele lui Tottenham după o accidentare care l-a ţinut departe de teren în ultima jumătate de an. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Concertul lui Robbie Williams de la Instanbul, din 7 octombrie, anulat de autorităţi
Publicat acum 11 minute
CFR Cluj, prima victorie în Superligă după aproape 3 luni
Publicat acum 24 minute
Ministrul Apărării din Germania îndeamnă la calm după alertele cu drone
Publicat acum 33 minute
Radu Drăguşin, prima declaraţie după ce Tottenham i-a interzis să vină la naţională pentru meciurile cu Moldova şi Austria
Publicat acum 56 minute
Aveau totul în Marea Britanie, dar au ales să revină în România. "Nu am mai fost dispuşi să plătim acel preţ"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
 
gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close