DCNews Sport FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Data actualizării: 23:43 30 Noi 2025 | Data publicării: 23:43 30 Noi 2025

FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Autor: Andrei Itu

Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci crucial pentru echipa lui Becali în Europa League FCSB / Sursa foto: Agerpres
 

FCSB a învins-o pe Farul Constanţa duminică seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

Victoria echipei lui Becali, scor final 1-2, o aduce mai aproape de play-off. Campioana a marcat ambele goluri în prima jumătate de oră a meciului. Adrian Şut (14) a deschis scorul, reluând la colţul scurt mingea trimisă de Darius Olaru din lovitură liberă. David Miculescu (24) a majorat avantajul oaspeţilor, după o minge scăpată de portarul Alexandru Buzbuchi. 

Farul a redus diferența față de FCSB, dar nu a mai reușit să egaleze

Farul a marcat înainte de pauză prin Ionuţ Larie (37 - penalty), după un fault comis de portarul Ştefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă. De menționat că fiecare echipă a avut câte o bară, FCSB prin Darius Olaru (19), iar Farul prin Alexandru Işfan (68).

Clasamentul Superligii, după Farul - FCSB


Loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Rapid Bucureşti 18 11 5 2 33-16 38
2 FC Botoşani 18 10 6 2 30-14 36
3 FC Dinamo Bucureşti 18 9 7 2 28-16 34
4 Universitatea Craiova 17 9 5 3 29-19 32
5 FC Argeş 18 9 3 6 24-19 30
6 Farul Constanţa 18 7 5 6 24-21 26

------------------------------------------------
7 UTA Arad 18 6 7 5 22-28 25
8 Oţelul Galaţi 18 6 6 6 25-17 24
9 FCSB 18 6 6 6 27-25 24
10 Universitatea Cluj 17 6 5 6 21-19 23
11 CFR Cluj 18 4 7 7 24-31 19
12 Unirea Slobozia 18 5 3 10 18-24 18
13 Petrolul Ploieşti 17 3 7 7 11-16 16
14 FK Csikszereda 18 3 7 8 20-38 16
15 FC Hermannstadt 18 2 6 10 16-29 12
16 Metaloglobus 17 1 5 11 14-34 8

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, conform Agerpres. Primele 6 echipe se califică în play-off.

Vezi și - Steaua Roșie Belgrad - FCSB, rezultat dezamăgitor pentru echipa lui Becali în Europa League 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fcsb
farul constanta
superliga
clasament
x close