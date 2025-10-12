România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026

Duminică seară, începând cu ora 21:45, România și Austria se vor confrunta pe Arena Națională din București, într-un meci în care Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Pentru a mai putea spera la locul 2 în Grupa H, România are nevoie de o victorie, șansele crescând după egalul dintre Bosnia și Cipru. La acest moment, clasamentul grupei este următorul:

Austria – 15 puncte (5 jocuri)

Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

România – 7 puncte (5 jocuri)

Cipru – 5 puncte (6 jocuri)

San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Azi se vor mai confunta, de asemenea, San Marino și Cipru. Luna viitoare, pe 15 noiembrie 2025, Cipru va evolua împotriva Austriei, iar Tricolorii se vor deplasa în Bosnia. Pe 18 noiembrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

DC News va transmite LIVE TEXT de la meciul de pe Arena Națională.