€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 19:18 12 Oct 2025 | Data publicării: 19:16 12 Oct 2025

România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

prc-e2prc-80prc-9dtricoloriiprc-e2prc-80prc-9d--incurajati-de-militarii-romani-detasati-in-kosovo--inainte-de-meciul-din-liga-natiunilor-ati-facut-romania-mai-frumoasa_47094800 FOTO: Agerpres
 

Tricolorii vor evolua, duminică seară, începând cu ora 21:45, împotriva selecționatei Austriei.

Duminică seară, începând cu ora 21:45, România și Austria se vor confrunta pe Arena Națională din București, într-un meci în care Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Pentru a mai putea spera la locul 2 în Grupa H, România are nevoie de o victorie, șansele crescând după egalul dintre Bosnia și Cipru. La acest moment, clasamentul grupei este următorul:

Austria – 15 puncte (5 jocuri)
Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)
România – 7 puncte (5 jocuri)
Cipru – 5 puncte (6 jocuri)
San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Azi se vor mai confunta, de asemenea, San Marino și Cipru. Luna viitoare, pe 15 noiembrie 2025, Cipru va evolua împotriva Austriei, iar Tricolorii se vor deplasa în Bosnia. Pe 18 noiembrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

DC News va transmite LIVE TEXT de la meciul de pe Arena Națională.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania austria
arena nationala
meci romania austria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
MAE: Atenționare de călătorie în Grecia
Publicat acum 11 minute
Atac armat în SUA: 4 morți și zeci de răniți
Publicat acum 55 minute
Stelian Bujduveanu (PNL), anunțul zilei privind candidatura sa la alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 1 ora si 8 minute
De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații
Publicat acum 1 ora si 9 minute
România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close