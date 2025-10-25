€ 5.0835
Data publicării: 23:36 25 Oct 2025

CFR Cluj, învinsă de Farul pe teren propriu
Autor: M.C

fotbal_83895500
 

Farul Constanţa a învins-o, sâmbătă seara, pe CFR Cluj, cu scorul de 2-0, într-o partidă din etapa a 14 din Superliga.

Alexandru Işfan (11) şi Narek Grigorian (18) au marcat golurile oaspeţilor. CFR a reuşit să înscrie în min. 45, prin kosovarul Lindon Emerllahu, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

Portarul oaspeţilor, Alexandru Buzbuchi, a apărat mai multe şuturi trimise de jucătorii pregătiţi de interimarii Ovidiu Hoban şi Laurenţiu Rus.

În min. 84, portarul Otto Hindrich (CFR) şi atacantul Ionuţ Cojocaru (Farul), intrat de două minute pe teren, s-au ciocnit violent în marginea careului gazdelor, ambii părăsind terenul. Dacă Hindrich a fost înlocuit cu Octavian Vâlceanu (debut la CFR), Farul a jucat în zece până la final, deoarece antrenorul Ianis Zicu efectuase toate schimbările.

CFR a suferit a treia înfrângere pe teren propriu în acest sezon. Pentru Farul este a doua victorie în deplasare.

Farul a încheiat o serie de cinci meciuri fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 39 de ori, de 19 ori s-au impus ardelenii, de 13 ori au câştigat constănţenii, iar alte 7 partide s-au terminat la egalitate.

Partida a fost una specială pentru Ionuţ Larie, căpitanul Farului jucând meciul său cu numărul 400 în Superliga României. El debutat chiar împotriva echipei CFR, pe 7 iunie 2006, în CFR Cluj - Farul Constanţa 3-0. Larie a îmbrăcat şi tricoul grupării din Gruia timp de trei sezoane (2014-2017), potrivit site-ului LPF.

FC CFR 1907 Cluj - FC Farul Constanţa 0-2 (0-2), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Au marcat: Alexandru Işfan (11), Narek Grigorian (18).
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare)
Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF

