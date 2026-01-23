Europa League: Rezultatele și clasamentul după partidele de joi seara

PAOK a trecut de Betis Sevilla cu 2-0, la Salonic, prin golurile reușite în ultima jumătate de oră de Andrija Zivkovic (67) și Georgios Giakoumakis (86 - penalty).

Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu integralist, a învins echipa franceză Lille cu 2-1, deși a jucat o oră în inferioritate numerică. Ambele goluri ale galicienilor au fost marcate de suedezi, Williot Swedberg (1) și Carl Starfelt (69), în timp ce golul de onoare al oaspeților a fost semnat de veteranul de 39 de ani Olivier Giroud (86).

Fenerbahce Istanbul, adversara echipei FCSB în ultima etapă, la București, a pierdut acasă cu Aston Villa, scor 0-1, unicul gol fiind înscris de Jadon Sancho (25).

Victorii în deplasare au mai reușit Olympique Lyon, Genk și Steaua Roșie Belgrad, sârbii câștigând la Malmo prin golul unui jucător de 17 ani (Kostov).

Meciul dintre Utrecht și Genk a început cu o jumătate de oră întârziere, după ce poliția olandeză a evacuat o secțiune a stadionului, presa locală relatând că suporterii oaspeți au forțat intrarea în stadion fără bilete, conform DPA.

Aston Villa și Lyon și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.

Rezultatele etapei a șaptea din Europa League:

Bologna - Celtic Glasgow 2-2

Au marcat: Thijs Dallinga 58, Jonatha Rowe 72, respectiv Reo Hatate 6, Auston Trusty 40.

Cartonaș roșu: Reo Hatate (Celtic) 34.

Brann Bergen - FC Midtjylland 3-3

Au marcat: Noah Holm 19, Emil Kornvig 68 - penalty, Joachim Soltvedt 90+10 - penalty, respectiv Martin Erlic 4, 70, Junior Brumado 31.

Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0-1

A marcat: Jadon Sancho 25.

Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 3-0

Au marcat: Tsuyoshi Watanabe 5, Anis Hadj Moussa 69, Goncalo Borges 90.

SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1-0

A marcat: Igor Matanovic 82.

Malmo FF - Steaua Roșie Belgrad 0-1

A marcat: Vasilije Kostov 16.

PAOK Salonic - Real Betis Sevilla 2-0

Au marcat: Andrija Zivkovic 67, Georgios Giakoumakis 86 - penalty.

Viktoria Plzen - FC Porto 1-1

Au marcat: Lukas Cerc 6, respectiv Deniz Gul 90.

Samu Aghehowa (FC Porto) a ratat un penalty în min. 45+5 (pe lângă poartă).

Cartonaș roșu: Matej Vydra (Viktoria) 45+4.

Young Boys Berna - Olympique Lyon 0-1

A marcat: Ainsley Maitland-Niles 45+1.

AS Roma - VfB Stuttgart 2-0

A marcat: Niccolo Pisilli 40, 90+3.

Celta Vigo - Lille OSC 2-1

Au marcat: Williot Swedberg 1, Carl Starfelt 69, respectiv Olivier Giroud 86.

Cartonaș roșu: Hugo Sotelo (Celta) 29.

RB Salzburg - FC Basel 3-1

Au marcat: Kerim Alajbegovic 4, 12, Frans Kraetzig 23, respectiv Jeremy Agbonifo 56.

FC Utrecht - KRC Genk. 0 - 2

Au marcat: Zakaria El Ouahdi 54, Daan Heymans 83 - penalty.

Ferencvaros Budapesta - Panathinaikos Atena 1-1

Au marcat: Bamidele Yusuf 62 - penalty, respectiv Anass Zaroury 86.

OGC Nice - Go Ahead Eagles 3-1

Au marcat: Charles Vanhoutte 10, Tiago Gouveia 41, 59, respectiv Finn Stokkers 68.

Glasgow Rangers - Ludogoreț Razgrad 1-0

A marcat: Mohammed Diomande 33.

Sporting Braga - Nottingham Forest 1-0

A marcat: Ryan Yates (autogol) 54.

Morgan Gibbs-White (Forest) a ratat un penalty în min. 53 (a apărat Lukas Hornicek).

Cartonaș roșu: Elliot Anderson (Forest) 90+5.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Au marcat: Mounsef Bakrar 7, Dion Beljo 11, 71, Sandro Kulenovic 90+3, respectiv Daniel Bîrligea 42.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P



1 Olympique Lyon 7 6 0 1 14-3 18

2 Aston Villa 7 6 0 1 11-4 18

3 Freiburg 7 5 2 0 10-3 17

4 FC Midtjylland 7 5 1 1 16-8 16

5 Braga 7 5 1 1 11-5 16

6 AS Roma 7 5 0 2 12-5 15

7 Ferencvaros 7 4 3 0 12-7 15

8 Betis Sevilla 7 4 2 1 11-6 14

9 FC Porto 7 4 2 1 10-6 14

10 Genk 7 4 1 2 9-6 13

11 Steaua Roșie 7 4 1 2 6-5 13

12 PAOK Salonic 7 3 3 1 15-10 12

13 VfB Stuttgart 7 4 0 3 12-7 12

14 Celta Vigo 7 4 0 3 14-10 12

15 Bologna 7 3 3 1 11-7 12

16 Nottingham Forest 7 3 2 2 11-7 11

17 Viktoria Plzen 7 2 5 0 7-3 11

18 Fenerbahce 7 3 2 2 9-6 11

19 Panathinaikos 7 3 2 2 10-8 11

20 Dinamo Zagreb 7 3 1 3 12-14 10

21 Lille 7 3 0 4 11-9 9

22 Brann Bergen 7 2 3 2 9-10 9

23 Young Boys Berna 7 3 0 4 8-13 9

24 Celtic 7 2 2 3 9-13 8

25 Ludogoreț Razgrad 7 2 1 4 11-15 7

26 Feyenoord 7 2 0 5 10-13 6

27 FC Basel 7 2 0 5 9-12 6

28 RB Salzburg 7 2 0 5 8-12 6

29 FCSB 7 2 0 5 8-15 6

30 Go Ahead Eagles 7 2 0 5 6-14 6

31 Rangers 7 1 1 5 4-11 4

31 Sturm Graz 7 1 1 5 4-11 4

33 Nice 7 1 0 6 7-14 3

34 FC Utrecht 7 0 1 6 3-11 1

35 Malmo FF 7 0 1 6 3-13 1

36 Maccabi Tel Aviv 7 0 1 6 2-19 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)