CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti

Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj şi FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formaţia din Gruia, potrivit celor două grupări. Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei clujene în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariţii. El a mai jucat în România la FC Botoşani.

În ultimele două sezoane şi jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formaţie pentru care a strâns 79 de meciuri. A marcat două goluri şi a oferit un assist.

"Dragi rapidişti, pe măsură ce timpul meu la Rapid se apropie de sfârşit, este greu să exprim în cuvinte ce a însemnat această călătorie pentru mine. Încă din prima zi, m-am simţit binevenit şi onorat să fac parte din acest club. Vreau să le mulţumesc coechipierilor mei pentru fiecare moment pe care l-am împărtăşit pe teren şi în afara lui. A fost cu adevărat un privilegiu să luptăm, să creştem şi să creăm amintiri împreună, a transmis Braun, la despărţirea de Rapid.

De asemenea, sunt incredibil de recunoscător tuturor antrenorilor pe care i-am avut în timpul petrecut la Rapid pentru încrederea, îndrumarea şi lecţiile care m-au ajutat să mă formez. Mai presus de toate, mulţumesc fanilor şi suporterilor Rapid. Pasiunea şi loialitatea voastră sunt ceva special. Să experimentez sprijinul vostru este ceva ce nu toată lumea are norocul să trăiască şi îl voi purta cu mine pentru totdeauna. Am petrecut o perioadă minunată la Rapid, plină de amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Chiar dacă acest capitol se apropie de sfârşit, nu voi pleca. Voi rămâne un suporter înrăit, dorind mereu clubului succes, putere şi binecuvântările lui Dumnezeu pentru viitor. Odată Rapid, mereu Rapid! Hai Rapid!", a mai spus Braun.