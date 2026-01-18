€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Sport Fotbal CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti
Data publicării: 16:15 18 Ian 2026

CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti
Autor: Mihai Ciobanu

fotbal_83895500

CFR Cluj a transferat un jucător de la Rapid.

 

Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj şi FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formaţia din Gruia, potrivit celor două grupări. Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei clujene în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariţii. El a mai jucat în România la FC Botoşani.

În ultimele două sezoane şi jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formaţie pentru care a strâns 79 de meciuri. A marcat două goluri şi a oferit un assist.

Citiţi şi: 

"Dragi rapidişti, pe măsură ce timpul meu la Rapid se apropie de sfârşit, este greu să exprim în cuvinte ce a însemnat această călătorie pentru mine. Încă din prima zi, m-am simţit binevenit şi onorat să fac parte din acest club. Vreau să le mulţumesc coechipierilor mei pentru fiecare moment pe care l-am împărtăşit pe teren şi în afara lui. A fost cu adevărat un privilegiu să luptăm, să creştem şi să creăm amintiri împreună, a transmis Braun, la despărţirea de Rapid.

De asemenea, sunt incredibil de recunoscător tuturor antrenorilor pe care i-am avut în timpul petrecut la Rapid pentru încrederea, îndrumarea şi lecţiile care m-au ajutat să mă formez. Mai presus de toate, mulţumesc fanilor şi suporterilor Rapid. Pasiunea şi loialitatea voastră sunt ceva special. Să experimentez sprijinul vostru este ceva ce nu toată lumea are norocul să trăiască şi îl voi purta cu mine pentru totdeauna. Am petrecut o perioadă minunată la Rapid, plină de amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Chiar dacă acest capitol se apropie de sfârşit, nu voi pleca. Voi rămâne un suporter înrăit, dorind mereu clubului succes, putere şi binecuvântările lui Dumnezeu pentru viitor. Odată Rapid, mereu Rapid! Hai Rapid!", a mai spus Braun.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rapid
cfr cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Militarii germani se retrag din Groenlanda. Au terminat misiunea de recunoaştere
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Ce pensie are Traian Băsescu şi cât a câştigat la recalculare
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close