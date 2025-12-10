€ 5.0894
Data actualizării: 13:50 10 Dec 2025 | Data publicării: 13:50 10 Dec 2025

Dorinel Munteanu este noul antrenor al echipei FC Hermannstadt
Autor: Crişan Andreescu

Dorinel Munteanu
 

Fostul internațional Dorinel Munteanu a fost numit, miercuri, în funcția de antrenor al echipei de fotbal FC Hermannstadt, a anunțat clubul sibian pe pagina sa de Facebook.

Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa , FC Olt , Inter Sibiu , Dinamo Bucureşti , Cercle Bruges , FC Koln , Wolfsburg , Steaua București , CFR Cluj , FC Argeş , FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile ( 134 de prezenţe/16 goluri ).

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei
CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui , Steaua București , U Cluj , Oţelul Galați , Dinamo Bucureşti , Mordovia Saransk , Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 - 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano, potrivit paginii oficiale a clubului FC Hermannstadt.

Dorinel Munteanu a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate.

DCNews

