Data actualizării: 22:15 02 Oct 2025 | Data publicării: 22:06 02 Oct 2025

Rezultat FCSB - Young Boys. Gigi Becali, supărat foc pe un "roș-albastru": Poate avea emoții!
Autor: Andrei Itu

gigi-becali_92595500 Inquam Photos / Octav Ganea
 

FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.

Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză. Însă nu aceeași părere o are și finanțatorul FCSB, Gigi Becali.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali l-a scos vinovat pe Ștefan Târnovanu pentru cele două goluri primite și, implicit, pentru înfrângere.

”Eu spun așa, este o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o că... Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.

Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat..., iar al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Cum s-a desfășurat FCSB - Young Boys


Young Boys a început în forţă şi a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colţul scurt, dar Târnovanu a respins.

FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.

Oaspeţii au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un şut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.

Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini şi de fostul internaţional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la şuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).

Şi FCSB şi-a creat o serie de oportunităţi, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din faţa sa, la centrarea lui Thiam (26), iar şutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).

În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes şi a majorat diferenţa cu un şut printre picioarele lui Ngezana.

Până la finalul primei reprize, Alibec a mai trimis două şuturi (37, 40), fără emoţii pentru Keller, dar Young Boys a ratat o ocazie mare prin ivorianul Bedia (45+2), care a şutat pe lângă ţintă, singur cu portarul, după o neînţelegere între Miculescu şi Ngezana.

Ce s-a întâmplat în repriza a doua

Roş-albaştrii au început mai montaţi partea secundă, însă Tănase a fost imprecis din lovitură liberă de la 18 metri (47).

Vizitatorii l-au întrebuinţat din nou pe Târnovanu, prin Bedia (55) şi Edimilson Fernandes (55), iar Gigovic (56) a şutat puţin pe lângă de la 16 metri. Cordova (63) şi-a făcut şi el simţită prezenţa pe teren, trimiţând cu capul puţin peste poartă, la un corner executat de Edimilson Fernandes.

FCSB a presat pe final, căutând măcar golul de onoare, dar i-a lipsit ultima pasă sau un dram de şansă. Politic a fost aproape de gol (66), după o neatenţie a lui Lauper, iar apoi a şutat de la 22 de metri şi Keller a reţinut (74).

Pantea (83) a şutat peste poartă (83), de la circa 20 de metri. Young Boys şi-a luat revanşa după ce a pierdut acasă cu Panathinaikos, 1-4, în prima etapă, în timp ce FCSB rămâne cu victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles.

FCSB va juca următorul meci, în Europa League, cu Bologna

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti), notează Agerpres.

