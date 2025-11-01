FCSB vine tare din urmă. Echipa lui Becali s-a impus la Cluj și e la un pas de playoff

Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), primul din voleu, la centrarea lui Mihai Lixandru, iar al doilea după o pasă greşită a fundaşului ivorian Jonathan Cisse.

FCSB a avut şi o bară, prin Mamadou Thiam (ex-Universitatea), care a trimis cu capul, dar portarul Ştefan Lefter a respins în bară.

După această victorie FCSB s-a apropiat la 3 puncte de playoff, urcând pe locul 7 în clasament.

Fundaşul muntenegrean Risto Radunovic a bifat partida cu numărul 250 în Superligă, întrecere în care a debutat pe 9 august 2017, pentru Astra Giurgiu, în meciul cu Concordia Chiajna (1-0), potrivit LPF. Radunovic este jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pe prima scenă din istoria roş-albaştrilor, 159 de prezenţe.

La meci au asistat 14.691 de spectatori.

FCSB are patru victorii şi un eşec în ultimele cinci etape.

U nu are nicio victorie acasă în acest sezon, iar în ultimele şapte etape a obţinut un succes (două egaluri, patru eşecuri).