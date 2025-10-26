Real Madrid o învinge pe FC Barcelona şi se distanţează la 5 puncte de marea rivală

Este prima victorie pentru Xabi Alonso în derby-ul Spaniei ca antrenor al lui Real Madrid. Cu acest rezultat, Galacticii s-au distanţat la 5 puncte de marea rivală, FC Barcelona, în fruntea clasamentului.

Real Madrid a avut un penalty anulat de VAR în prima repriză, dar şi un gol anulat al lui Mbappe, pe motiv de offside. Tot francezul a deschis scorul, după o pasă de la Jude Bellingham. Fermin Lopez a egalat pentru FC Barcelona spre finalul primei reprize, dar la pauză au intrat în avantaj tot cei de la Real Madrid. Jude Bellingham a îndeplinit o simplă formalitate în faţa porţii, după o minge recentrată de Aurelien Tchouameni.

În repriza secundă, Real Madrid a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, pentru un henţ în careu, dar francezul Kylian Mbappe nu l-a putut învinge pe portarul Barcelonei.

Galacticii au mai avut şi un gol anulat, marcat de Jude Bellingham, pentru offside.

Pedri, mijlocaşul celor de la FC Barcelona, a primit cartonaşul roşu în minutul 90+10, pentru o ceartă.

La finalul partidei, fotbaliştii celor două echipe au început o ceartă la mijlocul terenului. Cei de la Real Madrid au mers spre Lamine Yamal să îi reproşeze declaraţiile dinaintea partidei. Amintim că starul Barcelonei a spus despre Real Madrid că "fură mereu, se plâng mereu".

După acest meci, Real Madrid are 5 puncte în faţa celor de la FC Barcelona în clasamentul din La Liga.