DCNews Sport Gigi Becali oferă o sumă uriașă de bani unor români, după ”minunea” din FCSB - Feyenoord
Data actualizării: 16:56 12 Dec 2025 | Data publicării: 16:49 12 Dec 2025

Gigi Becali oferă o sumă uriașă de bani unor români, după ”minunea” din FCSB - Feyenoord
Autor: Andrei Itu

gigi-becali_92595500 Gigi Becali - Inquam Photos / Octav Ganea
 

Gigi Becali a declarat că va oferi o sumă uriașă de bani pentru o categorie de români.

Anunțul a fost făcut, vineri, după victoria senzațională reușită, joi seară, de FCSB contra lui Feyenoord, scor final 4-3, după ce echipa roș-albastră a fost condusă cu 1-3.

Gigi Becali a punctat că Dumnezeu a făcut o mare minune în FCSB - Feyenoord și, astfel, toți banii câștigați îi va dona, respectiv 450.000 de euro. Suma va fi împărțită la toți preoții din Moldova cu minimum 5 copii.

Promisiunea făcută de Becali lui Dumnezeu, în timpul meciului FCSB - Feyenoord

”Am spus: 'Doamne, de voi câștiga, toți banii, 450.000, îi voi da imediat, în două zile'. Azi am dat 50.000 de euro la un părinte, ca să-i dea, să-i împartă la diaconi, la slujitori. Mâine fac de 400.000 ordine de plată pentru preoți. Eu, în fiecare an, le dau preoților cu 7 copii 7 mii de euro și cei care au 10 copii, 10 mii de euro.

Ce este de la 5 copii în sus primește câte o mie de euro pentru fiecare copil. Am datele lor, din Moldova. Îi împart la preoții cu copii mulți, din toată Moldova.

Mâine îi împart. Dacă i-am făgăduit? I-am promis. Am dat și o mașină cadou azi, unui diacon de la Patriarhie. Am dat și un apartament. Păi, ce să fac eu cu ele?”, a declarat Gigi Becali.

Becali a luat legătură ca Mitropolitul Teofan. Preoții cu minimum 5 copii vor primi banii

”Eu am luat legătura cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei și i-am zis: Dă-mi o listă centralizată cu toți preoții din Moldova și câți copii au, deci de la 5 copii în sus, inclusiv 5, precum și numerele lor de cont.”. Mi-a dat, am băgat în calculator acolo și gata după aia. I-am pus pe alții să facă. Pac, mâine dimineață, toți preoții cu 7 copii, 7.000 de euro în cont, 8 copii, 8.000 de euro în cont. Toată lumea. Știți câți sunt? Sunt vreo 400 de copii, din preoți care au mai mult de 5 copii. Fix atât mă costă, vreo 400.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

