Stiri

Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Data actualizării: 14:31 11 Dec 2025 | Data publicării: 14:16 11 Dec 2025

Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Autor: Elena Aurel

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian, analist DC Business.
 

Elena Cristian susține că investigația Recorder este parte a unei strategii de marketing atent orchestrate.

„Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România, publicat de Recorder marți seară, a declanșat un val de tensiuni și reacții contradictorii în spațiul public.

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre acest subiect și a explicat că momentul lansării investigației face parte dintr-o strategie media bine coordonată.

Potrivit acesteia, documentarul a fost distribuit masiv prin WhatsApp, SMS și e-mail, însoțit de mesaje mobilizatoare, fapt care se poate remarca și în numărul de vizualizări neobișnuit de mare pentru o anchetă jurnalistică.

„Ani de zile au fost făcute proteste publice pentru susținerea justiției, pentru susținerea DNA, pentru susținerea conducerii DNA, când doamna Kovesi era la conducerea acestei instituții, și pentru susținerea luptei anticorupție așa cum era ea atunci, știm foarte bine, cu toate nenorocirile de atunci.

Eu nu am văzut această anchetă jurnalistică. O să o văd când voi avea timp, însă ce m-a frapat pe mine, ca jurnalist, este că a fost lansată fix de Ziua Internațională a Anticorupției, a fost lansată cu o strategie media, o strategie de marketing foarte bine pusă la punct.

Îmi povesteau niște prieteni dintr-o multinațională că linkul a venit pe WhatsApp, pe SMS, pe mail, însoțit de mesajul: „Trebuie să fim uniți, să ieșim să protestăm, să facem ordine, să nu ne lăsăm acaparați”, că totul este foarte bine gândit, că peste tot unde se uitau în jur, inclusiv la metrou, tinerii primeau aceste mesaje, deschideau linkul și intrau să vadă, dovadă și cifrele foarte mari de vizionare, mari pentru o anchetă jurnalistică”, a spus Elena Cristian.

VEZI ȘI:  Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video

Raluca Moroșanu, judecătoare. Foto: Agerpres

Raluca Moroșanu, judecătoare. Foto: Agerpres

„Totul este foarte bine scris”

De asemenea, în cadrul intervenției la România TV, Elena Cristian a criticat atitudinea jurnaliștilor Recorder aflați la conferința de presă, despre care a spus că au reacționat exagerat la răspunsurile care nu le conveneau, ceea ce contravine principiilor jurnalistice învățate la școală.

Analistul DC Business este de părere că demersul face parte dintr-un scenariu bine pus la punct, „ca un film” care trebuie să ducă la un anumit rezultat.

„Este cumva din sfera anchetei jurnalistice, așa cum atitudinea jurnaliștilor Recorder prezenți astăzi la conferința de presă este din zona de jurnalism. Mai aveau puțin și săreau peste masă că nu le conveneau răspunsurile. Noi am învățat la școala de presă că răspunsul primit îl folosești în articolul tău fix așa cum l-ai primit. Adică nu poți să strângi de gât interlocutorul că nu a răspuns pe placul tău.

Deci lucrurile sunt puse într-o strategie, într-un scenariu... Eu am spus de dimineață: Scenariul a fost scris, încep filmările de astăzi. Adică pare cumva că urmează un film la care vom asista cu toții, în care lucrurile trebuie să iasă.

Și mesajele... Sunt vizate persoane: Lia Savonea, Marius Voineag. Deci este clar că totul este foarte bine scris din punctul ăsta de vedere”, a spus Elena Cristian la România TV.

VEZI ȘI:  Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA

