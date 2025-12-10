€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Protecția animalelor în România: Urșii traversează A8 prin culoare. Peștii au scară la Termocentrala Iernut. ”O folosesc efectiv”
Data actualizării: 20:30 10 Dec 2025 | Data publicării: 20:29 10 Dec 2025

Protecția animalelor în România: Urșii traversează A8 prin culoare. Peștii au scară la Termocentrala Iernut. ”O folosesc efectiv”
Autor: Irina Constantin

urs padure natura urs brun Culoar pentru urși pe Autostrada A8/ foto ilustrativ pexels
 

Ursul, râsul și peștele sunt protejate prin inițiative de mediu, din partea unei asociații, care anunță și alte planuri pentru România. Cum ar fi demolarea unor baraje, mai mici, care afectează bunul mers al peștilor în natură.

”Două soluții tehnice pentru conservarea naturii”. Așa numește Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus, din Târgu Mureș, cele două inițiative ale sale pentru Autostrada A8 și Termocentrala Iernut

Pe autostrada în execuție, asociația cere pasaje pentru animale, se pare că două culoare pentru urși sunt chiar în curs de execuție. Altă inițiativă, devenită realitate, este scara pentru pești de la barajul termocentralei din Iernut. 

”Peștii folosesc scara de la Iernut efectiv”

”Am continuat programul dedicat protecţiei şi cercetării ursului şi râsului. Unul dintre cele mai vizibile rezultate este faptul că pe sectorul vestic al autostrăzii A8 (Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni), între Târgu Mureş (Crăciuneşti) şi Miercurea Nirajului, sunt în curs de construcţie, pe baza datelor noastre, două pasaje pentru urşi (...). Ne bucurăm că anul acesta putem raporta două soluţii tehnice importante pentru conservarea naturii, pe care tot noi le-am iniţiat. Una dintre ele este scara pentru peşti de la barajul termocentralei din Iernut, pe care am solicitat-o în cadrul autorizaţiei emisă pentru modernizarea centralei, pe vremea când eram administratorii ariei protejate din zonă. Au trecut mai bine de opt ani, scara a fost finalizată şi cercetările de teren confirmă că peştii o folosesc efectiv. A doua realizare tehnică o reprezintă cele două pasaje pentru faună menţionate mai sus" transmite Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus, printr-un comunicat de presă. 

Barajele care blochează migrația peștilor vor fi demolate

În continuare, ei vorbesc despre posibila demolare a unor ”baraje de mici dimensiuni” de pe râul Mureș și afluenții săi, baraje care ar bloca migrația peștilor. Acum, se fac ”investigații” în acest sens. Pe termen lung, ei vor să reintroducă vulturul sur în Munții Făgăraș. Îl ”importă” din Spania.

”Vom demara şi două proiecte mari de conservare a speciilor, finanţate prin programul LIFE al Comisiei Europene. Unul dintre acestea vizează aproape întreaga arie de răspândire europeană a dropiei şi a spârcaciului; în acest proiect, Grupul Milvus se ocupă de protecţia populaţiei de dropie din zona Salonta. Celălalt proiect este tot internaţional, cu numeroşi parteneri din Ungaria, şi se concentrează pe conservarea unui mamifer periclitat - popândăul din pajiştile de câmpie - pe o perioadă de şapte ani” conchide sursa citată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protectia animalelor
ursi
autostrada a8
pesti
termocentrala iernut
culoar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Jocurile de culise ale lui Nicușor Dan, demascate de Andrei Caramitru, la „Ce se întâmplă?” - VIDEO
Publicat acum 9 minute
Protecția animalelor în România: Urșii traversează A8 prin culoare. Peștii au scară la Termocentrala Iernut. ”O folosesc efectiv”
Publicat acum 27 minute
Un cercetător NASA dezvăluie misterul Stelei din Betleem. Care este explicația pentru fenomenului biblic
Publicat acum 34 minute
Cum să stilizezi culoarea anului 2026 „Cloud Dancer”. Inspirații de pe covorul roșu
Publicat acum 42 minute
Planul lui Nicușor Dan cu USR-ul, pe 10 ani. Bogdan Chirieac: Avem dovezi clare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close