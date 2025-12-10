Protecția animalelor în România: Urșii traversează A8 prin culoare. Peștii au scară la Termocentrala Iernut. ”O folosesc efectiv”

”Două soluții tehnice pentru conservarea naturii”. Așa numește Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus, din Târgu Mureș, cele două inițiative ale sale pentru Autostrada A8 și Termocentrala Iernut.

Pe autostrada în execuție, asociația cere pasaje pentru animale, se pare că două culoare pentru urși sunt chiar în curs de execuție. Altă inițiativă, devenită realitate, este scara pentru pești de la barajul termocentralei din Iernut.

”Peștii folosesc scara de la Iernut efectiv”

”Am continuat programul dedicat protecţiei şi cercetării ursului şi râsului. Unul dintre cele mai vizibile rezultate este faptul că pe sectorul vestic al autostrăzii A8 (Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni), între Târgu Mureş (Crăciuneşti) şi Miercurea Nirajului, sunt în curs de construcţie, pe baza datelor noastre, două pasaje pentru urşi (...). Ne bucurăm că anul acesta putem raporta două soluţii tehnice importante pentru conservarea naturii, pe care tot noi le-am iniţiat. Una dintre ele este scara pentru peşti de la barajul termocentralei din Iernut, pe care am solicitat-o în cadrul autorizaţiei emisă pentru modernizarea centralei, pe vremea când eram administratorii ariei protejate din zonă. Au trecut mai bine de opt ani, scara a fost finalizată şi cercetările de teren confirmă că peştii o folosesc efectiv. A doua realizare tehnică o reprezintă cele două pasaje pentru faună menţionate mai sus" transmite Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus, printr-un comunicat de presă.

Barajele care blochează migrația peștilor vor fi demolate

În continuare, ei vorbesc despre posibila demolare a unor ”baraje de mici dimensiuni” de pe râul Mureș și afluenții săi, baraje care ar bloca migrația peștilor. Acum, se fac ”investigații” în acest sens. Pe termen lung, ei vor să reintroducă vulturul sur în Munții Făgăraș. Îl ”importă” din Spania.

”Vom demara şi două proiecte mari de conservare a speciilor, finanţate prin programul LIFE al Comisiei Europene. Unul dintre acestea vizează aproape întreaga arie de răspândire europeană a dropiei şi a spârcaciului; în acest proiect, Grupul Milvus se ocupă de protecţia populaţiei de dropie din zona Salonta. Celălalt proiect este tot internaţional, cu numeroşi parteneri din Ungaria, şi se concentrează pe conservarea unui mamifer periclitat - popândăul din pajiştile de câmpie - pe o perioadă de şapte ani” conchide sursa citată.