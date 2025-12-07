€ 5.0919
Politica



 
DCNews Politica Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
Data actualizării: 21:02 07 Dec 2025 | Data publicării: 21:01 07 Dec 2025

Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
Autor: Anca Murgoci

marcel ciolacu _INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik INQUAM PHOTOS
 

Marcel Ciolacu a câștigat alegerile la Buzău.

Marcel Ciolacu a obținut, duminică, un rezultat istoric la alegerile pentru Consiliul Județean Buzău, un vot care trece dincolo de politică și care, în mod simbolic, confirmă direcția în care județul a pornit în ultimii ani. Un vot de încredere, dar mai ales un vot de continuitate pentru un proiect care, pentru prima dată după mult timp, a scos Buzăul din zona stagnării și l-a așezat în rândul regiunilor care se dezvoltă.

Nu este o victorie obișnuită. Nu este o simplă alegere administrativă. Este validarea unui drum început și, mai ales, refuzul unei întoarceri la vechiul Buzău, cel al amânărilor, al improvizațiilor și al eternului „merge și-așa”.

Este, într-un fel, finalul unei epoci în care județul era privit ca periferie și începutul unei etape în care Buzăul devine reper.

Un vot pentru infrastructură: Drumul de la E85, „drumul morții”, la autostrada care schimbă vieți


Victoria lui Marcel Ciolacu nu poate fi înțeleasă fără să privim, sincer, la schimbarea simbolică pe care a trăit-o Buzăul în acest mandat. Zeci de ani, E85 a fost drumul tragediilor. Drumul pe care au murit mii de români. Drumul pe care nimeni nu-l termina, nimeni nu-l repara și nimeni nu și-l asuma.

VEZI ȘI: Vă vine să credeți sau nu, dar da: Aceste imagini sunt din România! Autostrada care îngroapă coșmarul E85 

Astăzi, însă, Buzăul este parte din autostrada A7, una dintre cele mai importante investiții rutiere ale României moderne. Lotul Pietroasele–Buzău deschis recent nu este doar asfalt. Este ruptura dintre vechea Românie și cea care încearcă să se ridice.

A7 nu e un drum. Este un simbol: Că se poate. Că Buzăul poate. Că România poate. Și da, indiferent de culoarea politică, meritul construcției acestui proiect într-un ritm fără precedent aparține guvernului condus atunci de Marcel Ciolacu.

Buzoienii au văzut asta și au votat în consecință.




