Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada

De ce? Pentru a marca unul dintre cele mai importante momente de după 1989 pentru infrastructura României: Deschiderea lotului Pietroasele-Buzău, parte din Autostrada A7. A fost mai mult decât o inaugurare, a fost închiderea unei răni vechi de decenii, o ruptură care a despărțit Muntenia de Moldova și a condamnat generații întregi la migrație și lipsă de perspective. Astăzi, această prăpastie se închide cu asfalt, viziune și responsabilitate.

Marcel Ciolacu a vorbit despre infrastructură nu ca despre un simplu drum, ci ca despre un drept fundamental al românilor, dreptul la dezvoltare, la siguranță, la șanse egale

Autostrada A7, finanțată și accelerată în mandatul său de premier, devine dovada vie că România poate recupera decalaje istorice atunci când are leadershipul, curajul și determinarea necesare. Desigur, cu ajutor european. Dar degeaba există bani europeni, dacă nu există viziune.

Pentru prima dată, Buzăul nu mai este doar un județ de tranzit, ci un viitor nod logistic al României moderne. Iar pentru Moldova, inaugurarea de astăzi este începutul unei noi povești: Una în care nu se mai pleacă din lipsă de șanse, ci se rămâne pentru oportunități.

Toate aceste investiții au fost posibile datorită premierului de la acea vreme Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor la acel moment.

„Să știți că sunt aproape la fel de bucuros ca buzoienii că se dă drumul în circulație acestui tronson. Am însă un regret: Am fi putut avea această inaugurare cu un an mai devreme dacă CNSC-ul și toate celelalte instituții și-ar fi făcut treaba mai bine. Dar vreau să-i felicit pe constructori. Asocierea de constructori merită aprecieri - au terminat înainte de termen, ceea ce este un lucru pentru care merită felicitările noastre.

Cred, de asemenea, că odată cu inaugurarea acestui tronson, Buzăul poate deveni un nod logistic extrem de important. Ne aflăm în această perioadă a sărbătorii naționale și cred că putem considera că acest tronson face legătura între Muntenia și Moldova, lucru care trebuie subliniat.

De astăzi vor fi 210 km continui pe care se poate circula. Mai așteptăm aproximativ 50 km după Focșani, spre Bacău, aproape de Răcăciuni, iar anul viitor se va ajunge până la Pașcani, ceea ce este foarte important. Toate aceste lucruri au fost posibile deoarece, în anii trecuți, cu Marcel Ciolacu prim-ministru, au fost asigurate finanțările necesare. Acesta este un lucru foarte important.

Știu că Marcel Ciolacu are în lucru proiectul legat de centură, care va ajuta Buzăul și întreaga zonă să devină acel nod logistic despre care vorbeam. Marcel Ciolacu va sprijini extrem de mult, din viitoarea sa postură, ca toate aceste proiecte să fie realizate aici, așa cum a făcut și în mandatul de prim-ministru. Vreau, de asemenea, să felicit Ministerul Transporturilor și, nu în ultimul rând, angajații și conducerea CNAIR, care și de această dată și-au făcut treaba. Mulțumesc, Marcel!”, a zis Sorin Grindeanu.

„Eu vreau să mulțumesc întregii echipe și constructorilor. Azi închidem o rană veche a infrastructurii din România. Închidem o ruptură istorică între Muntenia și Moldova. Se va circula pe 200 km de la București la Focșani, urmând ca până la sfârșitul anului să fie deschise și alte tronsoane.

Atunci când am fost prim-ministru, împreună cu Sorin Grindeanu, am decis că adevăratul deficit al României este lipsa dezvoltării uniforme. Dacă aceste lucruri s-ar fi făcut acum 30 de ani, nu ar mai fi fost nevoiți peste 3,5 milioane de români din Muntenia, Moldova și Oltenia să plece pentru acces la infrastructură, joburi mai bine plătite și servicii mai bune.

Infrastructura aduce dezvoltare, iar județul Buzău va fi unul dintre marii beneficiari. Am investit 120 de miliarde. Au existat comentarii bune și rele, mai multe rele după ce pierzi alegeri, sper să fie mai multe bune după ce le voi câștiga. Dar celor care m-au criticat le răspund simplu: Să vină să vadă această autostradă, să circule pe ea, mai ales că vine iarna, când cel mai sigur drum este autostrada”, a zis și Marcel Ciolacu, candidat la CJ Buzău.