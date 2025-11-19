Ce planuri are Ciolacu pentru dezvoltarea județului Buzău: Sunt proiecte prioritare în bugetul de stat pe 2026

Marcel Ciolacu, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a transmis că modernizarea drumurilor din județul Buzău este o prioritate și a vorbit despre necesitatea sincronizării acestor lucrări cu modernizarea trecerilor de cale ferată de la Vernești și Berca.

Acesta a anunțat că a obținut sprijinul echipei guvernamentale PSD pentru includerea acestor proiecte în bugetul de stat pe 2026, iar lucrările vor putea fi finalizate în cel mult 6 luni, pentru a fluidiza traficul și a sprijini atât locuitorii, cât și firmele locale.

„A continua modernizarea drumurilor din județ este o prioritate a buzoienilor și a programului cu care candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean!

Aceste lucrări trebuie însă sincronizate și cu realizarea unor treceri de cale ferată moderne, fiindcă barierele mecanice care funcționează acum produc aglomerarea traficului și cresc timpii de așteptare. De aceea, am obținut sprijinul tuturor colegilor din echipa guvernamentală a PSD ca două asemenea puncte nevralgice, modernizarea barierelor de la Vernești și Berca, să fie prinse ca proiecte prioritare în bugetul de stat pe 2026.

Sunt lucrări care se pot finaliza în maxim 6 luni și care permit apoi un trafic mai fluid. Mii de buzoieni pot ajunge mai ușor acolo unde au nevoie, iar firmele care transportă marfă vor câștiga timp și bani.

Fiindcă asta trebuie să fie finalitatea fiecărui proiect – să aducă ceva bun în viața de zi cu zi a buzoienilor și să reprezinte un ajutor pentru antreprenorii locali!”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook.