Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!

Marcel Ciolacu a declarat că nu mai poate accepta măsurile guvernului Bolojan fără măsuri de relansare economică. Potrivit acestuia, dacă viitoarele pachete guvernamentale nu vor conține astfel de măsuri, va vota moțiunea de cenzură.

De asemenea, Marcel Ciolacu a explicat că decizia sa reflectă poziția colectivă a PSD.

„Toate măsurile astea neghioabe sunt luate de un guvern din care partidul dumneavoastră face parte și în care are cea mai mare pondere. Nu vă supărați pe mine, Bolojan și cu Nicușor nu au luat țara pe persoană fizică. Există un guvern validat de Parlamentul României în care Partidul Social Democrat are miniștri”, a spus Victor Ciutacu.

VEZI ȘI: Cât a luat Ciolacu la bacalaureat

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansare a economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate!”, a spus Marcel Ciolacu.

„Păi tocmai se anunță pachetul 3... 3 plus. Habar nu am! Vine în Parlament și iar stați în bancă și nu vă ridicați!”, a spus Victor Ciutacu.

„Poftim?!”, a spus Marcel Ciolacu.

„La turele trecute ați stat”, a spus Victor Ciutacu.

„Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră în premieră, eu o să votez moțiunea”, a spus Marcel Ciolacu.

„Votați moțiunea de cenzură? Vă ridicați la vedere și votați?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Votez la vedere moțiunea”, a spus Marcel Ciolacu.

VEZI ȘI: Toma: Marcele, te-am criticat, dar... Oricât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele tău - Ciolacu

„Sunteți singur sau e un curent în interiorul partidului?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Aduceți-vă aminte de discursul doamnei Olguța Vasilescu la congres. Deci nu se mai poate. Nu se mai poate tu să comanzi și comanzi numai aberații, numai lucruri care duc România în cap, care nu salvează România, și să nu ții cont de toți partenerii din coaliție. Nu se mai poate așa ceva!”, a spus Marcel Ciolacu.

„Partidul dumneavoastră a aflat că nu se mai poate sau ați aflat numai dumneavoastră?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Categoric... Că nu vorbesc de capul meu! E atributul noii conduceri a partidului, că am vorbit cu colegii mei, altfel nu mi-aș fi permis să vorbesc la dumneavoastră. Nu am vorbit niciodată peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.