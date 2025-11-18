€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
Data actualizării: 23:08 18 Noi 2025 | Data publicării: 23:01 18 Noi 2025

BREAKING NEWS Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
Autor: Elena Aurel

marcel-ciolacu-demisie_67466200 Marcel Ciolacu, fost președinte PSD. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
 

Marcel Ciolacu a avertizat că nu va mai tolera măsurile guvernamentale care nu includ soluții pentru relansarea economiei și a anunțat că, în cazul în care viitoarele pachete nu vor veni cu astfel de măsuri, PSD va vota moțiunea de cenzură.

Marcel Ciolacu a declarat că nu mai poate accepta măsurile guvernului Bolojan fără măsuri de relansare economică. Potrivit acestuia, dacă viitoarele pachete guvernamentale nu vor conține astfel de măsuri, va vota moțiunea de cenzură.

De asemenea, Marcel Ciolacu a explicat că decizia sa reflectă poziția colectivă a PSD.

„Toate măsurile astea neghioabe sunt luate de un guvern din care partidul dumneavoastră face parte și în care are cea mai mare pondere. Nu vă supărați pe mine, Bolojan și cu Nicușor nu au luat țara pe persoană fizică. Există un guvern validat de Parlamentul României în care Partidul Social Democrat are miniștri”, a spus Victor Ciutacu.

VEZI ȘI: Cât a luat Ciolacu la bacalaureat

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansare a economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate!”, a spus Marcel Ciolacu.

„Păi tocmai se anunță pachetul 3... 3 plus. Habar nu am! Vine în Parlament și iar stați în bancă și nu vă ridicați!”, a spus Victor Ciutacu.

„Poftim?!”, a spus Marcel Ciolacu.

„La turele trecute ați stat”, a spus Victor Ciutacu.

„Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră în premieră, eu o să votez moțiunea”, a spus Marcel Ciolacu.

„Votați moțiunea de cenzură? Vă ridicați la vedere și votați?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Votez la vedere moțiunea”, a spus Marcel Ciolacu.

VEZI ȘI:  Toma: Marcele, te-am criticat, dar... Oricât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele tău - Ciolacu

„Sunteți singur sau e un curent în interiorul partidului?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Aduceți-vă aminte de discursul doamnei Olguța Vasilescu la congres. Deci nu se mai poate. Nu se mai poate tu să comanzi și comanzi numai aberații, numai lucruri care duc România în cap, care nu salvează România, și să nu ții cont de toți partenerii din coaliție. Nu se mai poate așa ceva!”, a spus Marcel Ciolacu.

„Partidul dumneavoastră a aflat că nu se mai poate sau ați aflat numai dumneavoastră?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Categoric... Că nu vorbesc de capul meu! E atributul noii conduceri a partidului, că am vorbit cu colegii mei, altfel nu mi-aș fi permis să vorbesc la dumneavoastră. Nu am vorbit niciodată peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marcel ciolacu
ilie bolojan
nicusor dan
guvernul bolojan
relansare economica
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilona Brezoianu a născut: primele imagini cu bebelușul
Publicat acum 6 minute
Știai asta despre San Marino? Ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor. „Legătura” cu Sectorul 6
Publicat acum 10 minute
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
Publicat acum 28 minute
Roberta Metsola, prezentă la expoziția „România Multiculturală”, organizată de Maria Georgiana Teodorescu
Publicat acum 36 minute
Ciprian Ciucu anunță semnarea pactului pentru salvarea Parcului IOR
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close