Revelion 2026 la Buzău. Va fi concert, dar de ce nu și foc de artificii

Buzoienii sunt invitați să întâmpine noul an cu o petrecere în aer liber! Primăria Municipiului Buzău, alături de Consiliul Județean și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, a pregătit un program artistic pentru noaptea dintre ani sub titlul „Revelionul Buzoienilor 2025-2026”.

Un Line-up pentru toate gusturile de Revelion 2026

Evenimentul promite o atmosferă de neuitat. Capetele de afiș ale serii sunt Lora și Alina Eremia. Programul va include, de asemenea, prestații susținute de Traian și Valeria Ilea, Nemuritorii, Emilia Ghinescu, Mario Buzoianu. De asemenea, vor fi prezenți Laurențiu Cazan, Alexandra Panaete, Teodora Bîrsan, Mădălina Ciucu și Mădălina Manolache.



Spectacol total la miezul nopții de Revelion 2026

Atmosfera va fi întreținută încă de la început de un Warm-up DJ + MC, pregătind publicul pentru numărătoarea inversă. Trecerea în noul an va fi marcată la ora 00:00 printr-un show vizual impresionant care va include joc de lasere și efecte de lasere și tunuri de confetti.

Nu va fi niciun foc de artificii pentru a nu speria animalele din Parcul Crâng. A crescut numărul de căprioare, rațe și alte viețuitoare sălbatice.

