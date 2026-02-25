Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București. Sumele câștigate

Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv fotbaliști, sunt suspectate că au influenţat rezultate ale unor meciuri din Liga a III-a, astfel inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Vizat ar fi clubul din Păulești, Prahova, notează Observatorul Prahovean.

Conform Poliţiei Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Poliţia Municipiului Ploieşti şi Biroul pentru Combaterea Infracţiunilor contra Persoanei şi Patrimoniului au pus în executare, miercuri, 25 februarie 2026, un număr de 34 de mandate de percheziţie domiciliară, în contextul unui dosar cu privire la înşelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Unde au fost făcute perchezițiile și ce acuzații li se aduc suspecților

Activităţile au fost organizate în judeţele Prahova, Vâlcea, Argeş, Cluj, Ilfov şi Dâmboviţa, precum şi în municipiul Bucureşti.

”În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal.

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite”, arată sursa citată.

Câți bani ar fi câștigat suspecții la pariuri sportive

Astfel, suspecții ar fi obţinut sume de bani în valoare de aproximativ 840.000 de lei.



21 de persoane au fost duse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri, ca urmare a perchezițiilor. În funcție de situaţia de fapt şi de probele administrate, vor fi dispuse și măsurile procesual-penale care s-au impus.

Activităţile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene Vâlcea, Argeş şi Cluj, precum şi al Grupării de Jandarmi Mobilă Ploieşti, alături de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federaţiei Române de Fotbal.

