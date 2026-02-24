Atac cu bombă în centrul Moscovei - Video

Un bărbat ar fi detonat un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a poliției în centrul Moscovei, marți dimineața, ucigând un ofițer și rănind alți doi, a anunțat Ministerul de Interne rus, scrie The Guardian.

Explozia a avut loc puțin după miezul nopții în piața gării Savyolovsky, potrivit declarației ministerului pe Telegram. Gara Savyolovsky, din nordul Moscovei, este unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei Rusiei.

Atacatorul ar fi murit la fața locului

Potrivit unui comunicat emis de autoritățile ruse, atacatorul s-a apropiat de ofițerii de poliție rutieră aflați în vehiculul lor de patrulare, iar apoi un dispozitiv exploziv a detonat. Atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției de știri de stat ruse Tass, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Agențiile de presă locale au publicat imagini care arată un vehicul de poliție cu geamurile sparte în apropierea liniilor de cale ferată. Zona a fost izolată de poliție, iar mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Ministerul de Interne rus a declarat inițial că făptașul fugise. Câteva minute mai târziu, a precizat că bărbatul a fost găsit mort la fața locului. Nu au fost oferite informații despre explozibil sau despre motivul atacului.

Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de aplicare a legii și pentru deținerea ilegală de dispozitive explozive.

Atentatul de la Lyov, soldat cu moartea unei poliţiste de 23 de ani şi rănirea altor peste 20 de oameni ai legii

Reamintim că un caz similar s-a petrecut în decembrie 2025. Atunci, doi ofițeri de poliție au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei în timp ce încercau să oprească o persoană suspectă în apropierea vehiculului lor, în apropierea locului unde un general rus fusese ucis cu câteva zile mai devreme.

De fapt, în ultimii patru ani, adică după ce Rusia a invadat Ucraina, au avut loc o serie de asasinate și asupra unor oficiali ai armatei ruse. La începutul acestei luni, un ofițer de rang înalt al serviciilor secrete militare ruse a fost împușcat de mai multe ori și rănit într-un atac atribuit Kievului de către Moscova.

Reamintim și faptul că în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac similar a avut loc și în Ucraina, la Lyov, soldat cu moartea unei poliţiste de 23 de ani şi rănirea altor peste 20 de oameni ai legii. Ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, Ihor Klymenko, acuză serviciile de securitate ruseşti că se află în spatele atentatului din Lyov.