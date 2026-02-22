Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan: 18 civili morți, printre care și copii

Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan au fost lansate duminică dimineața, într-o operațiune care a reaprins tensiunile dintre Islamabad și Kabul. Autoritățile afgane susțin că bombardamentele au lovit zone locuite și că bilanțul provizoriu este de 18 civili uciși, inclusiv femei și copii. Pakistanul afirmă, în schimb, că a vizat exclusiv tabere ale militanților talibani responsabili de atacuri recente pe teritoriul său.

Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan: ținte declarate, consecințe contestate

Oficialii de la Islamabad spun că armata a desfășurat „operațiuni selective, bazate pe informații” împotriva a șapte tabere aparținând grupărilor pe care le consideră responsabile pentru valul de atentate din ultimele săptămâni. Potrivit părții pakistaneze, loviturile au fost direcționate către talibanii pakistanezi, cunoscuți ca Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), alături de afiliați ai acestora și de un grup asociat cu Statul Islamic.

Versiunea Kabulului este însă radical diferită. Ministerul Apărării din Afganistan a confirmat bombardamentele și le-a calificat drept „o violare evidentă a suveranității Afganistanului” și o „încălcare clară” a legii internaționale. Loviturile ar fi avut loc în estul țării, în provinciile Nangarhar și Paktika, în zone populate. Acolo ar fi fost lovite un seminar religios și „mai multe locuințe civile”. Oficialii afgani avertizează că va exista o ripostă „adecvată și proporțională”.

Contextul operațiunii și acuzațiile Islamabadului

Guvernul pakistanez leagă raidurile de o serie de atentate sinucigașe comise în Pakistan, pe care le atribuie unor luptători care ar opera de pe teritoriul afgan. Ministerul Apărării de la Islamabad susține, într-un mesaj publicat pe platforma X, că există „dovezi concludente” că atacurile, inclusiv cele din luna premergătoare Ramadanului, au fost planificate de talibanii pakistanezi la ordine venite din Afganistan. Ca răspuns, ar fi fost lovite șapte tabere și ascunzători ale militanților, alese pe baza unor informații secrete.

Nu este prima dată când Pakistanul lovește peste graniță. În octombrie, armata pakistaneză a efectuat, de asemenea, atacuri în interiorul Afganistanului, vizând, potrivit Islamabadului, ascunzători ale militanților.

Lanțul de atacuri care a precedat raidurile

Operațiunea vine după un atentat deosebit de sângeros în districtul Bajaur, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, la granița cu Afganistanul. Un atacator sinucigaș, sprijinit de alți militanți, a izbit un vehicul încărcat cu explozibili de zidul unui post de securitate. O parte din complex s-a prăbușit, iar 11 soldați și un copil au murit. Autoritățile pakistaneze au precizat ulterior că atacatorul era cetățean afgan.

Cu doar câteva ore înaintea bombardamentelor, un alt atentat sinucigaș a vizat un convoi de securitate în apropiere, în districtul Bannu. Doi soldați au fost uciși. După violențele de sâmbătă, armata pakistaneză a transmis că nu va „da dovadă de nicio reținere” și că operațiunile vor continua „indiferent de locația” celor considerați responsabili. Mesajul sugerează o escaladare a relației deja tensionate dintre Islamabad și Kabul.

Mesajele politice și apelul către comunitatea internațională

Ministrul pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că Pakistanul „a depus întotdeauna eforturi pentru a menține pacea și stabilitatea în regiune”, dar că siguranța cetățenilor rămâne prioritatea principală. El a reiterat că autoritățile dețin „dovezi concludente” potrivit cărora atacuri recente, inclusiv atentatul sinucigaș asupra unei moschei șiite din Islamabad, soldat cu 31 de morți la începutul lunii, au fost comise de militanți care au acționat la „ordinul conducerii și coordonatorilor lor din Afganistan”.

Oficialul pakistanez a mai spus că Islamabadul a cerut în mod repetat autorităților talibane de la Kabul să ia măsuri verificabile pentru a împiedica grupările militante să folosească teritoriul afgan ca bază de lansare a atacurilor. În lipsa unor acțiuni concrete, Pakistanul afirmă că a apelat și la comunitatea internațională, solicitând presiuni asupra autorităților talibane pentru respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de la Doha, inclusiv promisiunea de a nu permite folosirea teritoriului afgan împotriva altor state.

Tensiuni la limită

Pe teren, consecințele rămân dramatice. Potrivit autorităților afgane, Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan au dus la moartea a 18 civili, printre care femei și copii. Islamabadul neagă că ar fi lovit ținte civile și insistă că operațiunea a fost strict îndreptată împotriva militanților.

Între acuzații, avertismente și promisiuni de represalii, situația de la granița dintre cele două țări rămâne explozivă. Iar Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan riscă să adâncească o criză regională care, de ani buni, nu pare să-și găsească o soluție, conform CNN și The Guardian.

