Europa schimbă discursul despre climă cu cel despre "securitatea energetică", ca să evite reacția MAGA

Europa schimbă discursul despre climă cu cel despre securitatea energetică. Nu e doar o nuanță de limbaj, ci o mutare calculată. Liderii europeni își temperează mesajele despre criza climatică, dar continuă să bage bani în regenerabile. Miza este să nu rupă legătura cu o Americă tot mai ostilă agendei verzi.

La începutul săptămânii, la reuniunea ministerială a Agenția Internațională a Energiei, tonul a fost vizibil diferit față de alți ani. Oficialii europeni au ocolit declarațiile despre climă. În schimb, au vorbit despre reziliență, stabilitate a sistemelor energetice, lanțuri de aprovizionare mai sigure. Mesajul de fond a fost faptul că regenerabilele sunt bune pentru securitatea energetică.

Schimbarea nu a apărut din senin. Statele Unite au transmis clar că ar putea părăsi Agenția dacă aceasta nu renunță la ceea ce Washingtonul numește „militantism climatic”. Amenințarea a fost pusă pe masă chiar înainte de întâlnire.

„Nimeni nu este dispus acum să se poziționeze zgomotos și direct împotriva SUA în aceste discuții”, a spus un oficial de rang înalt din Europa de Est. În aceeași respirație, a avertizat că ar fi „o prostie” ca statele europene să oprească dezvoltarea regenerabilelor. Mesaj dublu. Prudență politică, continuitate economică.

Diplomație la rece, cuvinte cântărite

Tonul a fost mai moale și în declarațiile publice. „Sunt convins, după ce am vorbit cu [secretarul american al energiei] Chris Wright, că putem găsi un teren comun”, a spus ministrul francez al economiei, Roland Lescure. A indicat energia nucleară drept exemplu de punct de întâlnire. Franța urmează să găzduiască, luna viitoare, la Paris, un summit major pe tema energiei nucleare. Wright a fost invitat.

În culise, după mai multe intervenții dure ale lui Wright, s-a conturat un acord tacit, și anume „mai puțină retorică verde”. Rezultatul s-a văzut imediat. În comunicarea de după reuniune, Agenția a evitat aproape complet expresia „schimbări climatice”. Contrastul e puternic față de întâlnirea de acum doi ani, când obiectivul central era eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Surse din rândul miniștrilor și consilierilor spun că acest episod confirmă o rebranduire mai veche a tranziției verzi. Accentul se mută pe beneficii de securitate, nu pe salvarea climei. Tendința a prins contur de când președintele american Donald Trump a revenit la putere, acum 13 luni. Amenințările recente ale lui Wright și riscul ca Washingtonul să taie finanțarea au grăbit lucrurile. SUA asigură aproximativ 14% din bugetul Agenției.

„În diplomație, cauți zonele unde poți lucra împreună”, spune un oficial european din energie. „Dacă expresia «schimbări climatice» e o pânză roșie pentru taur, atunci nu o folosești.”

Securitate energetică, nu climă. Mesajul repetat

Peste tot la reuniune, discursul a gravitat în jurul securității. „Energia regenerabilă nu este despre combaterea schimbărilor climatice, ci despre creștere economică și prețuri accesibile și mici la energie”, a spus Elizabeth Zehetner, secretar de stat pentru energie al Austriei. A ținut să adauge că Europa nu va accepta să fie „șantajată” de SUA.

Europa, oricum, și-a temperat deja „entuziasmul verde” din primii ani ai deceniului. La Bruxelles se simte o abordare mai pragmatică. Chiar și așa, Uniunea Europeană rămâne, în linii mari, pe traiectoria unor politici ferme pentru climă. Cu frâna trasă, dar nu oprită.

Minimalizare și negocieri

Colaborarea cu americanii rămâne pe masă. Oficialii europeni vorbesc deschis despre importurile mai mari de gaze naturale lichefiate din SUA și despre proiecte comune în nuclear. Abordarea Regatul Unit este să „găsească puncte comune cu cât mai multe țări posibil”, după cum spune Ed Miliband. „Pe nuclear, am găsit teren comun cu SUA.”

Mesaje similare vin din Finlanda. Sari Multala spune că statele ar trebui să „construiască pe lucrurile pe care le avem în comun”. O colaborare cu Washingtonul „ar fi posibilă”.

Grecia mizează pe tranzitul de GNL american prin porturile sale către vecini. Nikos Tsafos spune că acest lucru e „foarte important pentru scăderea prețurilor la gaze”. E doar o piesă dintr-o strategie mai amplă de diversificare, care include și regenerabilele. Temerea că SUA ar putea „arma” fluxurile de gaze este respinsă de Atena.

În Europa de Est, unde dependența de combustibili fosili rămâne mare, unii oficiali dau dreptate criticilor lui Wright. Scenariile de „net zero” promovate de Agenție sunt văzute ca greu de pus în practică, deși ele ghidează politici globale și investiții de miliarde.

„Ambițiile foarte ridicate” ale Europei de a reduce emisiile cu 90% până în 2040 vor fi „foarte dificile… din cauza mixului energetic”, spune ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka. Polonia încă se bazează mult pe cărbune, chiar dacă își extinde rapid capacitatea de regenerabile.

„Ultimele 10 procente vor fi foarte grele… costurile marginale sunt foarte mari”, completează un oficial est-european. În privat, mai multe state recunosc că pentru anumite industrii ținta nu e realistă.

Cu toate astea, nimeni nu vorbește serios despre oprirea investițiilor în regenerabile. Ele au devenit esențiale pentru reducerea dependenței de Rusia și pentru diversificarea surselor într-o Europă tot mai preocupată de autosuficiență.

Spania a ieșit în față. La discuțiile închise, ministrul energiei, Sara Aagesen, a punctat diferența din realitate: Spania nu are câmpuri petroliere și gaze ca SUA, ci „câmpuri solare”. Pentru Europa, „securitatea energetică” înseamnă altceva. Un răspuns oficial de la Madrid nu a venit când s-au cerut comentarii suplimentare.

„Washingtonul își poate face propria politică. Noi avem inițiativele noastre”, spune Maja Lundbäck, secretar de stat al Suedia.

În public, Wright a recunoscut că europenii sunt „liberi să urmeze orice agendă doresc”, chiar dacă Agenția ar trebui să rămână neutră. În spatele cortinei, unii oficiali spun că a fost mai deschis decât pare.

Chiar și așa, nimeni nu a atacat frontal prognozele de „net zero” ale Agenției atunci când a fost întrebat direct. „Polonia apreciază datele”, a spus ministrul polonez Motyka. „Arată că transformarea energetică poate fi o șansă pentru suveranitatea energetică. Direcția actuală a Agenției este legitimă.”

La mijloc se află directorul executiv al Agenției, Fatih Birol. Mandatul său se apropie de final. Sub conducerea lui, Agenția a trecut de la un paznic al securității petroliere la o voce centrală a tranziției spre energie curată. A publicat foi de parcurs pentru neutralitate climatică și a redus estimările privind cererea pe termen lung de combustibili fosili. Europa a aplaudat. Republicanii din Washington au criticat.

Wright evită „personalizarea” conflictului. „Obiectivul Statelor Unite este să readucă Agenția la misiunea sa”, a spus el. Washingtonul rămâne „neutru” față de viitoarea conducere, potrivit POLITICO.

