Germania își retrage parțial trupele din Irak pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

Este vorba despre o "măsură de precauţie" şi aceasta priveşte "un număr de două cifre de personal neesenţial pentru misiune", afirmă un purtător de cuvânt al acestui minister.

Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, trupele au fost transferate în Iordania pe calea aerului.

Armata germană (Bundeswehr) îşi redusese deja de la începutul lunii februarie prezenţa în nordul Irakului, unde sprijină forţele armate locale în cadrul unei misiuni NATO.

"Protecţia şi securitatea soldaţilor noştri sunt prioritare", a mai spus acelaşi purtător de cuvânt. Numai soldaţii necesari pentru menţinerea structurii de comandă a bazei de la Erbil vor rămâne acolo, a explicat acesta.

Prezența militară germană în regiune

La Erbil se află principala bază a Bundeswehr în Irak, ţară unde un număr mic de soldaţi germani consilieri militari sunt desfăşuraţi de asemenea în capitala Bagdad.

Potrivit Der Spiegel, aproximativ 300 de soldaţi germani sunt staţionaţi în Irak şi Iordania. Majoritatea se află în Iordania, unde forţele aeriene germane sprijină cu avioane de realimentare în zbor coaliţia internaţională antiteroristă.

Presiuni de la Washington asupra Teheranului

În acest timp, după o nouă rundă tensionată de tratative indirecte americano-iraniene la Geneva, desfăşurarea militară americană în Golf se intensifică, sporind temerile cu privire la un atac american iminent asupra Iranului.

"Există numeroase motive şi argumente în favoarea unei lovituri împotriva Iranului", a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Potrivit acesteia, pentru Iran ar fi "înţelept" să încheie un acord aşa cum îi cere preşedintele american Donald Trump.

Acesta din urmă a trimis în zona Golfului o grupare navală şi ameninţă Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul. Dar Trump doreşte în plus schimbarea puterii de la Teheran, scop urmărit şi de protestele antiguvernamentale violente lansate la sfârşitul lunii decembrie şi care au fost în final reprimate de autorităţile iraniene.