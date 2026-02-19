€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Germania își retrage parțial trupele din Irak pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Data actualizării: 15:51 19 Feb 2026 | Data publicării: 15:51 19 Feb 2026

Germania își retrage parțial trupele din Irak pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu militari, soldati Germania își retrage parțial trupele din Irak pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran Sursa foto: Freepik.com

Armata germană şi-a retras din nou parţial trupele din Irak de la baza sa din Erbil, "ca urmare a tensiunilor crescânde în Orientul Mijlociu", a anunţat joi Ministerul german al Apărării, potrivit AFP.

Este vorba despre o "măsură de precauţie" şi aceasta priveşte "un număr de două cifre de personal neesenţial pentru misiune", afirmă un purtător de cuvânt al acestui minister.

Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, trupele au fost transferate în Iordania pe calea aerului.

Armata germană (Bundeswehr) îşi redusese deja de la începutul lunii februarie prezenţa în nordul Irakului, unde sprijină forţele armate locale în cadrul unei misiuni NATO.

"Protecţia şi securitatea soldaţilor noştri sunt prioritare", a mai spus acelaşi purtător de cuvânt. Numai soldaţii necesari pentru menţinerea structurii de comandă a bazei de la Erbil vor rămâne acolo, a explicat acesta.

Prezența militară germană în regiune

La Erbil se află principala bază a Bundeswehr în Irak, ţară unde un număr mic de soldaţi germani consilieri militari sunt desfăşuraţi de asemenea în capitala Bagdad.

Potrivit Der Spiegel, aproximativ 300 de soldaţi germani sunt staţionaţi în Irak şi Iordania. Majoritatea se află în Iordania, unde forţele aeriene germane sprijină cu avioane de realimentare în zbor coaliţia internaţională antiteroristă.

Presiuni de la Washington asupra Teheranului

În acest timp, după o nouă rundă tensionată de tratative indirecte americano-iraniene la Geneva, desfăşurarea militară americană în Golf se intensifică, sporind temerile cu privire la un atac american iminent asupra Iranului.

"Există numeroase motive şi argumente în favoarea unei lovituri împotriva Iranului", a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Potrivit acesteia, pentru Iran ar fi "înţelept" să încheie un acord aşa cum îi cere preşedintele american Donald Trump.

Acesta din urmă a trimis în zona Golfului o grupare navală şi ameninţă Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul. Dar Trump doreşte în plus schimbarea puterii de la Teheran, scop urmărit şi de protestele antiguvernamentale violente lansate la sfârşitul lunii decembrie şi care au fost în final reprimate de autorităţile iraniene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
iran
irak
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Gigi Becali atacă dur planul lui Radu Miruță cu CSA Steaua: „E vai de capul lui, la mintea lui de USR-ist”
Publicat acum 27 minute
Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat
Publicat acum 37 minute
Alertă de securitate! Românii riscă să fie filmați în propriile case, dacă au acest tip de camere de supraveghere
Publicat acum 49 minute
Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița
Publicat acum 55 minute
„Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici”. Cum l-a prezentat Donald Trump pe Nicușor Dan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 5 ore si 36 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close