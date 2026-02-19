€ 5.0941
DCNews Stiri Paradoxul medical: Poți avea ficat gras chiar dacă ești slab?
Data actualizării: 09:55 19 Feb 2026 | Data publicării: 09:30 19 Feb 2026

EXCLUSIV Paradoxul medical: Poți avea ficat gras chiar dacă ești slab?
Autor: Alexandra Curtache

Ficat Foto: Unsplash

Deși ficatul gras este adesea asociat cu obezitatea, realitatea medicală este mult mai complexă.

Invitată la un interviu la DCNEWS, prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie, avertizează că inclusiv persoanele cu o greutate normală sau chiar atletice pot suferi de boală steatozică hepatică. 

În cadrul discuției lămuritoare, medicul a explicat tranziția către noul termen medical folosit pentru ficatul gras, boală steatozică hepatică asociată disfuncției metabolice și modul în care aceasta se manifestă la pacienții care nu se încadrează în tiparele clasice de risc.

„Ficatul gras e o afecțiune destul de frecventă și sunt câteva lucruri de spus aici. O suită de experți din întreaga lume, în cadrul unui proces complicat de tip Delphi, au considerat că e nevoie de câteva corecții ale acestui termen. Astfel, s-a ajuns la o terminologie nouă de boală steatozică a ficatului, ceea ce rezonează cu depunerea de grăsime în ficat, deci boală steatozică hepatică asociată disfuncției metabolice.

Ce înseamnă asta? Că avem grăsime în ficat, care afectează mai mult de 5% din hepatocite din celulele ficatului, dar că grăsimea aceasta din ficat, pe care o numim steatoză, nu evoluează de sine stătătoare, ci este în contextul unor boli pe care le numim metabolice, sau boli nontransmisibile cu mare frecvență și cu consecințe grave, din care fac parte: obezitatea, boala cardiovasculară, boala vasculară cardiacă, periferică, cerebrală, diabetul zaharat, boala obstructivă pulmonară, boala cronică renală, toate acestea fac parte din această constelație metabolică, care include și ficatul gras, cum îl știu cei mai mulți dintre ascultătorii noștri, sau ficatul steatozic”, explică Dr. Liana Gheorghe.

Persoanele cu o greutate normală sau slabe pot avea ficatul gras?

Deși majoritatea cazurilor sunt strâns legate de obezitate și diabet, există o categorie aparte care demonstrează că predispoziția genetică poate învinge uneori un stil de viață sănătos.

„Mai rar asta. De regulă, acești subiecți sunt subiecți cu boli asociate:

  • 70-80% dintre ei sunt obezi, au obezitate

  • 60-70% dintre ei au diabet, au și alte boli cardiovasculare, cel mai frecvent hipertensiune arterială

Într-adevăr trebuie să confirm că există și așa numita steatoză sau ficatul gras al omului slab. Îi spunem lean steatozis, adică steatoza slabului. Lucrul acesta este mai degrabă asociat cu o predispoziție genetică, dar trebuie să recunosc că și eu am o suită de pacienți care într-adevăr au o steatoză  prin predispoziție genetică, ei fiind niște oameni atletici, slabi, care merg la sală, care mănâncă sănătos. Există și această variantă, numai că ea este mult mai rară”, mai spune medicul. 

boala ficat
diabet
obezitate
