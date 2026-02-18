€ 5.0941
Stiri

Prima reacție a Ministrului Justiției despre desființarea pensiilor speciale
Data actualizării: 13:34 18 Feb 2026 | Data publicării: 13:26 18 Feb 2026

Prima reacție a Ministrului Justiției despre desființarea pensiilor speciale
Autor: Alexandra Curtache

Prima reacție a Ministrului Justiției despre desfințarea pensiilor speciale Radu Marinescu, ministrul Justiției. Sursa Foto: Agerpres

Ministrul Justiției salută decizia Curții Constituționale privind eliminarea pensiilor speciale și subliniază că reforma aduce echitate socială și deblochează fonduri europene vitale.

Decizia istorică privind legea pensiilor speciale marchează finalul unei perioade de incertitudine legislativă și tensiuni sociale majore.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră că validarea constituționalității acestui demers reprezintă nu doar o victorie politică a actualei coaliții, ci și un pas necesar către normalizarea reperelor de certitudine în societatea românească.

„În primul rând este o finalitate a unei controverse care a animat și a divizat societatea. Este o finalitate așteptată, pentru că în momentul de față știm foarte clar că această lege, care își are originea într-un obiectiv al actualei guvernări, al coaliției de guvernare, și anume să asigurăm un standard de echitate socială și în egală măsură să obținem o finanțare europeană semnificativă, această lege a fost confirmată ca fiind constituțională, merge la promulgare și va produce efecte. 

Deci vă dau dreptate, cel puțin din perspectiva unei așezări a societății pe niște repere de certitudine, se realizează acest lucru astăzi, pentru că avem o decizie finală a Curții Constituționale, avem un ciclu de analize de legalitate și constituționalitate încheiat”, declară Radu Marinescu pentru B1TV.

Impactul asupra sistemului judiciar

Întrebat despre modul în care această schimbare va afecta corpul magistraților, ministrul a recunoscut dificultățile cauzate de modificările legislative repetate din ultimii ani, care au generat un climat de instabilitate în sistem.

„Țin să punctez că această controversă juridică cu efecte destabilizatoare la nivel de societate este astăzi încheiată și acesta este un lucru bun. Am mai spus-o și anterior, trebuia să avem o soluție a curții constituționale care să spună foarte clar dacă legea este sau nu conformă cu Constituția.

A doua chestiune foarte importantă este aceea că există speranța de a se obține fondurile europene pe această coordonată a jalonului 215. În ceea ce privește poziția magistratorii este cunoscută. Este adevărat faptul că ar trebui cu această lege să avem de acum înainte cel puțin o stabilitate în ceea ce privește statutul magistraților pentru că modificările operate de-a lungul timpului au fost foarte numeroase, 9 sau 10 dacă le număr exact, și asta a avut un efect destabilizator asupra acestei componente și acestei profesii”, mai declară acesta.

Finalul epocii schimbărilor „de la an la an”

Radu Marinescu a ținut să precizeze că demersurile juridice făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) în timpul procesului de analiză la CCR fac parte dintr-o procedură democratică firească.

„Cred că și domnul președinte al României a amintit zilele trecute faptul că a face o apărare, a prezenta puncte de vedere juridice într-o procedură, fie ea și aceea a dezbaterelor de constituționalitate de la CCR, așa cum a făcut ICCJ prin apărările făcute, reprezintă o normalitate dacă procedura se desfășoară firesc, corect, obiectiv cu celeritate și iată, are și o finalitate. 

De acum înainte reforma este realizată, obiectivul stabilit de coaliția de guvernare este îndeplinit, legea va produce efecte. Dar încă o dată accentuez, sper să nu mai avem abordări de la an la an, abordări frecvente, diverse în ceea ce privește statutul oricărei profesii, tocmai pentru a avea stabilitate și normalitate pentru viitor”, încheie Ministrul Justiției.

ministrul justitiei
radu marinescu
pensii speciale magistrati
