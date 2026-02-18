Mark Zuckerberg, audiat în instanță pentru impactul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor

Directorul general al Meta Platforms şi fondatorul miliardar al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătăţii psihice a utilizatorilor tineri, într-un proces deschis de o femeie cu probleme depresive care susţine că dependenţa de social media i-a amplificat depresia şi gândurile suicidare, relatează Reuters.

Miza procesului din California

Deşi Zuckerberg a depus anterior mărturie pe această temă în faţa Congresului, miza acestui proces, desfăşurat la Los Angeles, California, ar putea fi majoră, întrucât Meta riscă să fie nevoită să plătească daune dacă pierde cazul.

Acest cay implică o femeie din California care a început să utilizeze Instagram-ul companiei Meta şi YouTube-ul companiei Google în copilărie. Ea susţine că aceste companii încearcă să profite atrăgând copiii cu serviciile lor, deşi sunt conştiente că reţelele de socializare le-ar putea dăuna sănătăţii psihice.

Aceeaşi femeie susţine că aplicaţiile social media i-au alimentat depresia şi gândurile suicidare şi prin urmare vrea să tragă la răspundere companiile care deţin aceste aplicaţii, considerând că ele ar fi responsabile pentru tulburările sale.

Apărarea Meta

Avocatul companiei Meta a remarcat în faţa instanţei că dosarele medicale ale acestei femei arată că problemele ei provin dintr-o copilărie tulbure şi că reţelele de socializare au fost pentru ea un instrument creativ.

Meta şi Google au negat acuzaţiile şi au evidenţiat eforturile lor de a adăuga funcţii pentru siguranţa utilizatorilor. Meta a menţionat de asemenea o cercetare a Academiei Naţionale de Ştiinţe a SUA, conform căreia studiile nu confirmă că reţelele de socializare ar afecta sănătatea psihică a copiilor.

Dincolo de acest proces, există totuşi o reacţie globală împotriva platformelor de socializare, suspectate că ar dăuna sănătăţii psihice a copiilor.

Australia şi Spania au interzis accesul la platformele de socializare pentru utilizatorii sub 16 ani, iar alte ţări iau în calcul restricţii similare. În SUA, statul Florida a interzis companiilor să permită accesul utilizatorilor sub 14 ani, măsură contestată în instanţă de companiile din sectorul tehnologiei informaţiei.

Procesul din California serveşte drept caz de testare pentru pentru acuzaţii similare formulate şi în alte plângeri împotriva Meta, Google, Alphabet, Snap şi TikTok. Familii, unităţi şcolare şi autorităţi publice au deschis mii de astfel de procese în SUA, acuzând societăţile din domeniul social-media că alimentează o criză de sănătate mintală în rândul tinerilor.