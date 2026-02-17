5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig

Teama de costuri ridicate îi determină pe mulți români să adopte măsuri extreme, precum oprirea totală a căldurii în anumite camere sau purtarea hainelor groase în casă. Totuși, confortul termic nu ar trebui să fie un lux, iar eficiența energetică nu înseamnă privare sau sacrificiu.

Secretul unor facturi decente nu stă în a tremura de frig, ci în a înțelege cum funcționează pierderile de căldură și cum să optimizezi echipamentele pe care le deții deja. De multe ori, plătim mai mult nu pentru că este frig afară, ci pentru că locuința și instalațiile noastre funcționează ineficient. Iată cinci metode verificate prin care poți păstra căldura în casă și banii în portofel în această iarnă.

Reglează temperatura apei din calorifere pentru eficiență maximă

Dacă ai investit într-o centrală modernă, este esențial să știi cum să o folosești corect. Mulți utilizatori fac greșeala de a seta o temperatură foarte ridicată a apei din calorifere (tur), crezând că așa se va încălzi casa mai repede. În realitate, acest lucru anulează avantajul tehnologic al echipamentului.

Eficiența maximă se obține atunci când centrala funcționează în regim de condensare, recuperând căldura din vaporii de apă. Dacă te întrebi la cat setez centrala in condensare?, răspunsul experților este clar: temperatura apei pe retur trebuie să fie sub punctul de rouă (aproximativ 50-55°C). Așadar, în loc să setezi centrala la 70-80°C, încearcă o temperatură mai joasă, de 55-60°C pe tur. Caloriferele vor fi mai puțin fierbinți la atingere, dar centrala va

funcționa continuu și eficient, menținând o temperatură constantă în casă cu un consum de gaz mult mai mic.

Analizează contractul și ofertele disponibile

Factura finală depinde atât de consum, cât și de prețul pe care îl plătești pentru energie. Chiar dacă reușești să reduci consumul de gaz sau energie, dacă tariful pe kilowatt este mai mare decât media pieței, eforturile tale vor avea impact limitat.

Dacă ai calorifere electrice sau alte aparate care funcționează pe curent, verifică ultima factură și compară tariful tău cu ofertele actuale. O oferta la energie electrica competitivă poate reduce costurile lunare fără ca tu să schimbi nimic din modul în care folosești aparatele. În plus, unele pachete includ servicii suplimentare, precum asistență tehnică sau reduceri pentru plata online, ceea ce adaugă valoare banilor cheltuiți.

Programează termostatul inteligent în funcție de rutina ta

Mitul conform căruia „este mai ieftin să lași centrala să meargă încontinuu" este, în cele mai multe cazuri, fals. Nu are sens să încălzești pereții la 22 de grade timp de 8-10 ore cât ești plecat la serviciu. Folosește un termostat programabil sau unul inteligent, controlat prin internet. Setează o temperatură de confort (21-22°C) doar pentru orele în care ești acasă și una de economie (18-19°C) pentru timpul în care ești plecat sau dormi. Fiecare grad în minus setat pe termostat poate reduce factura cu aproximativ 6-7%. Cheia este să nu lași casa să se răcească excesiv

(sub 15-16°C), deoarece reîncălzirea va consuma, într-adevăr, foarte mult.

Elimină pierderile de căldură pe la ferestre și uși

Poți avea cea mai performantă sursă de încălzire, dar dacă locuința ta nu este bine izolată, vei arunca banii pe fereastră la propriu. Curenții de aer rece care intră pe la tâmplăria veche sau neetanșă nu doar că răcesc camera, dar creează și o senzație de disconfort, determinându-te să ridici temperatura din termostat.

Verifică chederele ferestrelor și, dacă sunt îmbătrânite, înlocuiește-le sau aplică benzi de etanșare autoadezive. Folosește „perne" de curent pentru ușa de la intrare. De asemenea, draperiile groase sunt un izolator excelent pe timpul nopții, dar ai grijă să nu acoperi caloriferele cu ele. Un calorifer acoperit de o draperie sau de o canapea nu va putea dispersa căldura în cameră, ci va încălzi doar materialul textil și peretele din spate.

Aerisește scurt și intens pentru a nu răci pereții

Aerisirea este obligatorie pentru sănătate și pentru prevenirea mucegaiului, dar modul în care o faci iarna influențează factura. Greșeala comună este lăsarea ferestrei rabatate timp de câteva ore. Acest obicei răcește pereții din jurul ferestrei, care sunt greu de reîncălzit, fără a schimba eficient aerul din cameră.

Aplică metoda „șoc": deschide larg ferestrele, în sistem de curent, timp de 5-10 minute, cu termostatul oprit. Aerul viciat și umed va ieși rapid, fiind înlocuit de aer proaspăt și uscat, dar pereții și mobila vor rămâne calde. Aerul proaspăt se încălzește mult mai repede decât aerul stătut și umed, ajutând centrala să revină rapid la temperatura setată.

În concluzie, pregătirea pentru iarnă nu necesită investiții majore, ci doar atenție la detalii. Prin setarea corectă a centralei, alegerea unui furnizor cu prețuri corecte și eliminarea pierderilor, poți trece peste sezonul rece bucurându-te de căldură, fără grija facturilor exorbitante.