Lovitură pentru studenți: Taxe mai mari cu până la 87% la două universități de top

Două universităţi de top din Iaşi majorează drastic taxele de studii în anul universitar 2026-2027. Este voba despre Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

Conform datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, majorarea taxelor variază între 11% şi 87%. Totuși, sunt şi facultăţi unde taxele rămân aceleaşi, spre exemplu: Litere, Educaţie Fizică şi Sport şi Geografie - programe în limbi străine.

"În primul rând ar trebui să facem distincţia între ce înseamnă o majorare reală şi ceea ce înseamnă o indexare. Pentru că raportat la nivelul taxelor aflate în plată în acest moment, aceste majorări, aceste creşteri, sunt sub inflaţia acumulată în ultimii ani. Cu alte cuvinte, în 80% din situaţii nu e vorba de nici măcar de o actualizare la zi a valorii acestor taxe. Legislaţia face şi distincţia asta între indexarea anuală cu rată a inflaţiei şi majorarea taxelor ca demers autonom. Chiar dacă ele apar ca o majorare, ca o creştere, de fapt e o acoperire parţială a ceea ce înseamnă devalorizarea monedei naţionale şi creşterea preţurilor. În raport de efort în termeni reali este sub ceea ce este practicat în acest moment", a declarat pentru Agerpres rectorul UAIC Liviu George Maha.

Cum justifică reprezentanții Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi creșterea taxelor

Totuși, rectorul UAIC a recunoscut că există situaţii punctuale unde ajustările depăşesc nivelul inflaţiei, justificate fiind prin necesitatea corelării cu situaţia financiară actuală şi nivelul practicat de alte instituţii de învăţământ superior.

"Pentru trei dintre facultăţi, într-adevăr, este o creştere peste ceea ce înseamnă inflaţie acumulată, aici fiind vorba de o recuperare a lipsei unor măsuri, până la urmă şi o ajustare raportată la costul finanţării publice, la valoarea finanţării publice, respectiv la costurile reale. Nu în ultimul rând, e şi o aliniere la ceea ce înseamnă nivelul taxelor practicate în general la universităţi comparabile, şi o raportare, e şi acest lucru firesc, la cererea care există pentru anumite domenii", a explicat rectorul UAIC.

Potrivit lui, taxele sunt mai mici decât cele din alte universităţi.

"Noi vorbim generic de taxe, dar sunt în acest moment în plată taxe de 1.100 de lei, de 1.250 de lei, de 1.500 de lei pe semestru. Aici sunt 80% din taxe. Cu alte cuvinte, taxe de 2200, 2500, 3000, 3500 lei pe an. Raportat la costul pentru un semestru, nivelul de 1.750 lei, adică maximul din aceste 80% din domenii, înseamnă sub ceea ce este costul pentru o grădiniţă privată. Adică e important să ne raportăm la costurile reale şi la o dinamică, până la urmă şi economică, pentru că vorbim de preţuri, vorbim de utilităţi. În ultimii doi ani, sistemul de învăţământ a trecut printr-o creştere a grile de salarizare, în 2024. Toată lumea se confruntă cu acea creştere a costului utilităţilor. De exemplu, inflaţia ne-a afectat pe tot ce înseamnă achiziţii de materiale, servicii, deci bunuri. Ca urmare, undeva trebuie transferat această creştere, parţial măcar în taxe. Există şi o obligaţie legală de a păstra taxa pe cât posibil corelată cu nivelul finanţării publice pentru domeniul respectiv. Chiar şi aşa, taxele sunt mult în urma nivelului practicat de alte universităţi, chiar comparabile, şi încă sub la multe domenii finanţarea publică pentru domeniul respectiv", a declarat Liviu George Maha.

Cu cât cresc taxele la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi, Ivona Burduja, a declarat pentru sursa citată că pentru cei care în anul universitar 2026-2027 vor deveni studenţi la facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară taxele sunt majorate de la 10.000 lei la 13.000 lei, iar la Farmacie taxa de studii va creşte de la 8.000 la 9.000 lei. Pentru celelalte colegii şi facultăţi, precum şi pentru cursurile de master taxa rămâne neschimbată, a precizat acesta.

"În ultimii patru ani, într-un context naţional financiar dificil, UMF Iaşi a menţinut taxele de şcolarizare la acelaşi nivel. Pentru anul universitar 2026-2027, creşterea semnificativă a costurilor operaţionale şi a costurilor aferente activităţilor didactice practice, utilităţi, consumabile, materiale şi echipamente de laborator, mentenanţă, nu mai permite păstrarea nivelului anterior al taxelor fără a afecta standardele de calitate şi siguranţă. Pentru anul universitar. Mai trebuie menţionat că în ultimii ani s-a urmărit extinderea accesului la educaţie superioară medicală, prin creşterea numărului de locuri finanţate de la buget şi diminuarea locurilor cu taxe", a explicat Ivona Burduja.

Potrivit sursei citate, majorarea se impune doar celor care vor deveni studenţi din anul universitar 2026-2027 la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, nu și celor care sunt deja studenți ai Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi.