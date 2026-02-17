€ 5.0965
DCNews Stiri Internațional Pace cu orice preț sau risc major pentru România? Roberto Musneci, ambasador, răspuns la dilema momentului
Data actualizării: 14:52 17 Feb 2026 | Data publicării: 14:52 17 Feb 2026

EXCLUSIV Pace cu orice preț sau risc major pentru România? Roberto Musneci, ambasador, răspuns la dilema momentului
Autor: Anca Murgoci

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie Soldați. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

„Un mare gânditor european, pe care l-am cunoscut ieri grație lui Roberto Musneci, ne confirmă ceea ce Vladimir Putin a spus încă de acum doi ani: că nu se va opri până nu va controla întreg litoralul...

Despre acest subiect s-a vorbit la o emisiune moderată de Bogdan Chirieac unde au fost invitați Roberto Musneci și Adrian Zuckerman.

„Un mare gânditor european, pe care l-am cunoscut ieri grație lui Roberto Musneci, ne confirmă ceea ce Vladimir Putin a spus încă de acum doi ani: Că nu se va opri până nu va controla întreg litoralul ucrainean al Mării Negre, inclusiv Odesa, ajungând astfel la gurile Dunării, adică la granița cu România. Nu credeți că ar fi totuși mai bine ca Ucraina să încerce, așa cum dorește președintele Trump, să încheie o pace acum? 

Măcar i-am ține pe ruși la distanță, Ucraina și-ar păstra ieșirea la Marea Neagră, s-ar putea accelera parcursul ei european și am ancora-o ferm în zona democrației. Cum ar trebui procedat din acest punct de vedere?”, a zis Bogdan Chirieac.

Ce înseamnă o pace justă

Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, a zis că el crede într-o pace, dar într-o pace justă.


„Personal, cred că orice pace trebuie să fie o pace justă. În primul rând, o pace care să recunoască faptul că există un agresor și un agresat. Ceea ce ne îngrijorează, și ceea ce spunea și domnul ambasador Adrian Zuckerman, este că Rusia nu se va opri acolo.


În momentul în care nu există o formulă solidă de apărare a Ucrainei, fie ea un mecanism similar Articolului 5 din NATO, fie o garanție apropiată de Articolul 42 din Tratatul Uniunii Europene, chiar dacă nu identică, Ucraina rămâne vulnerabilă. Ucraina trebuie apărată, pentru că, apărând Ucraina, ne apărăm pe noi înșine. În momentul în care împiedicăm Rusia să își continue abordarea agresivă, protejăm securitatea întregii regiuni.
Cu alte cuvinte, cred că trebuie să continuăm să susținem Ucraina. La un moment dat, resursele materiale ale Rusiei se vor eroda suficient, iar atunci se va putea merge la masa negocierilor dintr-o poziție mai echilibrată”, a zis Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, la DC News.

