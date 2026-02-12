€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Atacul armat din Canada: Ce se știe până acum despre principala suspectă. Mama acesteia și fratele de 11 ani, printre victime
Data actualizării: 09:06 12 Feb 2026 | Data publicării: 08:40 12 Feb 2026

Atacul armat din Canada: Ce se știe până acum despre principala suspectă. Mama acesteia și fratele de 11 ani, printre victime
Autor: Andrei Itu

captura atac sangeros Captură video YouTube Time Now cu atacatorul de la Tumbler Bridge, Canada

Atacul sângeros cu opt morţi şi 27 de răniţi marţi, la o şcoală şi o reşedinţă din Tumbler Ridge, un oraş mic şi izolat din vestul Canade, ridică mai multe semne de întrebare.

Însă ce se ştie despre atacul mortal? Ce s-a întâmplat? 

Prima alertă despre un atacator activ la liceul din Tumbler Ridge a fost primită Marţi după-amiaza a fost prima alertă despre un atacator la liceul din Tumbler Ridge, potrivit poliţiei locale. La faţa locului, au fost găsite şase cadavre, pe lângă cel al presupusei suspecte.

Printre cele şase victime, cinci erau adolescenţi cu vârste între 12 şi 13 ani, respectiv trei fete şi doi băieţi, iar o victimă era o profesoară de 39 de ani, au transmis autorităţile locale în timpul unei conferinţe de presă miercuri după-amiază.

Alte două femei rănite, una iniţial raportată moartă, au fost transportate cu elicopterul la spital. Ele sunt în continuare în stare "critică, însă stabilă", a declarat comisarul adjunct al Jandarmeriei Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald.

Al doilea atac

La al doilea loc al atacului, o reşedinţă, alte două victime au fost găsite moarte. Acestea erau mama suspectei şi "fratele sau fratele vitreg" de 11 ani, a explicat Dwayne McDonald.

În total, 27 de persoane au fost rănite. Unele victime spitalizate "luptă în continuare pentru viaţa lor", a declarat prim-ministrul Mark Carney într-un discurs adresat Parlamentului canadian miercuri după-amiază.

Suspecta este o femeie transgender

Jesse Van Rootselaar este o transgender în vârstă de 18 ani, identificată de poliţie ca fiind principala suspectă.

"Jesse s-a născut biologic bărbat şi şi-a început tranziţia acum aproximativ şase ani", a zis Dwayne McDonald, menționând că aceasta "se identifica social şi public ca femeie".

Jesse a fost găsită moartă la şcoală "aparent din cauza unei răni pe care şi-a făcut singură", a anunțat anterior poliţia locală.

"Încă nu avem nicio idee despre motiv", a zis comisarul adjunct al Jandarmeriei Regale Canadiene.

VIDEO

Nu a mai mers la şcoală în "ultimii patru ani"

Poliţia "a fost chemată la reşedinţa ei de mai multe ori în ultimii ani în legătură cu probleme de sănătate mintală", a mai spus el. De menționat este că Jesse Van Rootselaar nu a mai mers la şcoală în "ultimii patru ani".

"Ancheta este în desfăşurare şi trebuie să lăsăm autorităţilor timpul şi spaţiul de care au nevoie pentru a-şi face treaba", a spus Mark Carney.

Un oraş izolat

Tumbler Ridge este un oraş cu 2.700 de locuitori, aflat în vestul Canadei, la poalele Munţilor Stâncoşi, în provincia Columbia Britanică.

Orașul a fost fondat în anii 1980, la peste 1.000 de kilometri nord de Vancouver şi la aproape 700 de kilometri vest de Edmonton. Exploatarea minieră este principala activitate economică. De asemenea, orașul se află în inima unui vast parc geologic recunoscut de UNESCO.

"Este unul dintre cele mai tinere oraşe din provincie, construit în mijlocul unei naturii sălbatice", a spus Mark Carney.

Şcoala vizată are aproximativ 160 de elevi, conform site-ului său. Instituția este școala secundară și va rămâne închisă până la sfârşitul săptămânii, la fel ca şi şcoala primară a oraşului.

Al doilea atac armat în masă din această provincie în mai puţin de un an

Acest tip de atac rămâne rar în Canada, chiar dacă este al doilea atac armat în masă din această provincie în mai puţin de un an. În aprilie 2025, un bărbat a ucis 11 persoane la Vancouver, lovind cu camionul său o mulţime care sărbătorea un festival cultural filipinez.

În luna aprilie 2020, un bărbat de aproximativ cincizeci de ani deghizat poliţist şi conducând o maşină de poliţie falsă a omorât 22 de persoane, inclusiv un ofiţer de poliţie, în contextul  unui atac criminal în Nova Scotia (est). În cele din urmă, el a fost împuşcat mortal de poliţie după o vânătoare de oameni ce a durat mai mult de douăsprezece ore.

Pe data de 6 decembrie 1989, un bărbat de 25 de ani ce s-a identificat ca "antifeminist", a intrat cu forţa într-o universitate din Montreal şi a omorât 13 studente şi o secretară înainte de a se sinucide.

Canada a interzis 1.500 de tipuri de arme de asalt

Ca răspuns la atacul armat din anul 2020, cel mai sângeros din istoria sa, Canada a interzis 1.500 de modele de arme de asalt.

Dar statisticile subliniază o creştere constantă a infracţiunilor violente cu arme de foc în Canada în ultimul deceniu.

Potrivit datelor oficiale, Canada a înregistrat 14.416 infracţiuni cu arme de foc în anul 2023, sau 36,9 incidente la 100.000 de locuitori. Este o creştere de 55% faţă de 2013, mai scrie AFP, notează Agerpres.

Vezi și - Noi controverse cu suspectul atacului din Washington. Ce a fost omis înainte de intrarea afganului în SUA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 12 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 28 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 35 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 45 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close