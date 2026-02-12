Atacul armat din Canada: Ce se știe până acum despre principala suspectă. Mama acesteia și fratele de 11 ani, printre victime

Însă ce se ştie despre atacul mortal? Ce s-a întâmplat?

Prima alertă despre un atacator activ la liceul din Tumbler Ridge a fost primită Marţi după-amiaza a fost prima alertă despre un atacator la liceul din Tumbler Ridge, potrivit poliţiei locale. La faţa locului, au fost găsite şase cadavre, pe lângă cel al presupusei suspecte.

Printre cele şase victime, cinci erau adolescenţi cu vârste între 12 şi 13 ani, respectiv trei fete şi doi băieţi, iar o victimă era o profesoară de 39 de ani, au transmis autorităţile locale în timpul unei conferinţe de presă miercuri după-amiază.

Alte două femei rănite, una iniţial raportată moartă, au fost transportate cu elicopterul la spital. Ele sunt în continuare în stare "critică, însă stabilă", a declarat comisarul adjunct al Jandarmeriei Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald.

Al doilea atac

La al doilea loc al atacului, o reşedinţă, alte două victime au fost găsite moarte. Acestea erau mama suspectei şi "fratele sau fratele vitreg" de 11 ani, a explicat Dwayne McDonald.

În total, 27 de persoane au fost rănite. Unele victime spitalizate "luptă în continuare pentru viaţa lor", a declarat prim-ministrul Mark Carney într-un discurs adresat Parlamentului canadian miercuri după-amiază.

Suspecta este o femeie transgender

Jesse Van Rootselaar este o transgender în vârstă de 18 ani, identificată de poliţie ca fiind principala suspectă.

"Jesse s-a născut biologic bărbat şi şi-a început tranziţia acum aproximativ şase ani", a zis Dwayne McDonald, menționând că aceasta "se identifica social şi public ca femeie".

Jesse a fost găsită moartă la şcoală "aparent din cauza unei răni pe care şi-a făcut singură", a anunțat anterior poliţia locală.

"Încă nu avem nicio idee despre motiv", a zis comisarul adjunct al Jandarmeriei Regale Canadiene.

Nu a mai mers la şcoală în "ultimii patru ani"

Poliţia "a fost chemată la reşedinţa ei de mai multe ori în ultimii ani în legătură cu probleme de sănătate mintală", a mai spus el. De menționat este că Jesse Van Rootselaar nu a mai mers la şcoală în "ultimii patru ani".

"Ancheta este în desfăşurare şi trebuie să lăsăm autorităţilor timpul şi spaţiul de care au nevoie pentru a-şi face treaba", a spus Mark Carney.

Un oraş izolat

Tumbler Ridge este un oraş cu 2.700 de locuitori, aflat în vestul Canadei, la poalele Munţilor Stâncoşi, în provincia Columbia Britanică.

Orașul a fost fondat în anii 1980, la peste 1.000 de kilometri nord de Vancouver şi la aproape 700 de kilometri vest de Edmonton. Exploatarea minieră este principala activitate economică. De asemenea, orașul se află în inima unui vast parc geologic recunoscut de UNESCO.

"Este unul dintre cele mai tinere oraşe din provincie, construit în mijlocul unei naturii sălbatice", a spus Mark Carney.

Şcoala vizată are aproximativ 160 de elevi, conform site-ului său. Instituția este școala secundară și va rămâne închisă până la sfârşitul săptămânii, la fel ca şi şcoala primară a oraşului.

Al doilea atac armat în masă din această provincie în mai puţin de un an

Acest tip de atac rămâne rar în Canada, chiar dacă este al doilea atac armat în masă din această provincie în mai puţin de un an. În aprilie 2025, un bărbat a ucis 11 persoane la Vancouver, lovind cu camionul său o mulţime care sărbătorea un festival cultural filipinez.

În luna aprilie 2020, un bărbat de aproximativ cincizeci de ani deghizat poliţist şi conducând o maşină de poliţie falsă a omorât 22 de persoane, inclusiv un ofiţer de poliţie, în contextul unui atac criminal în Nova Scotia (est). În cele din urmă, el a fost împuşcat mortal de poliţie după o vânătoare de oameni ce a durat mai mult de douăsprezece ore.

Pe data de 6 decembrie 1989, un bărbat de 25 de ani ce s-a identificat ca "antifeminist", a intrat cu forţa într-o universitate din Montreal şi a omorât 13 studente şi o secretară înainte de a se sinucide.

Canada a interzis 1.500 de tipuri de arme de asalt

Ca răspuns la atacul armat din anul 2020, cel mai sângeros din istoria sa, Canada a interzis 1.500 de modele de arme de asalt.

Dar statisticile subliniază o creştere constantă a infracţiunilor violente cu arme de foc în Canada în ultimul deceniu.

Potrivit datelor oficiale, Canada a înregistrat 14.416 infracţiuni cu arme de foc în anul 2023, sau 36,9 incidente la 100.000 de locuitori. Este o creştere de 55% faţă de 2013, mai scrie AFP, notează Agerpres.

